Blessé au visage lors du match face au Tonga l'ailier sud-africain Makazole Mapimpi a été contraint de déclarer forfait pour la suite de la compétition. Il est remplacé dans le groupe par le centre des Sharks Lukhanyo Am.

Les Sud-Africains ne font décidément rien comme les autres. Après avoir remplacé leur talonneur Malcolm Marx par l'ouvreur Handré Pollard, l'ailier Makazole Mapimpi, blessé contre le Tonga, est remplacé par le centre Lukhanyo Am, la différence est cette fois moindre.

Un cadre des Springboks

Blessé avant le début de la compétition, Am, qui avait été nommé pour le titre de meilleur joueur du monde en 2022, n'avait pas été retenu dans la liste des Springboks. Remis de sa blessure, le centre des Sharks a donc été rappelé et à l'instar de son ouvreur André Pollard, pourrait rapidement se faire une place de choix dans le dispositif de Jacques Nienaber. Si la paire de centres De Allende/Kriel fonctionne bien depuis le début de la compétition, Rassie Erasmus pourrait vouloir reformer le duo qui l'avait mené vers le titre en 2019 mondial au Japon. D'habitude associés au centre du terrain De Allende et Am font partie des références du circuit mondial et affichent une complémentarité impressionnante. À côté d'un De Allende destructeur, Am est lui plus véloce et capable de franchir le terrain sur quelques foulées ou faire jouer ses coéquipiers grâce notamment aux passes après contact, dont il est devenu un véritable spécialiste.

Si Am revient en bonne forme il pourrait poser des problèmes à la France, son potentiel adversaire en quart de finale. Même si pour l'heure la qualification des Springboks n'est pas tout à fait assurée.