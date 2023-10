Ravi du retour dans le groupe de son capitaine et partenaire à Toulouse, Antoine Dupont, l’arrière Thomas Ramos a insisté sur la nécessité de se concentrer sur les échéances à venir. A commencer par l’Italie vendredi, le premier match à élimination directe dans cette Coupe du monde.

Comment le retour d’Antoine Dupont dans le groupe a-t-il été vécu ?

Déjà, pour le groupe, c’est bien de se retrouver à 33 puisque nous étions 32 depuis quelques jours. C’est une bonne chose de retrouver quelqu’un qui s’est fait mal. Je l’ai trouvé souriant. Il a pu se reposer un peu après l’opération. C’est agréable de le revoir mais nous nous sommes aussi préparés, toute la semaine dernière, au fait qu’il mette un peu de temps à revenir. Son retour a été assez fluide.

L’attention se focalise beaucoup sur lui. N’est-ce pas gênant par rapport au reste du groupe ?

Pas du tout. Certes, Antoine est notre capitaine, et il est très influent dans le jeu. Mais dès la semaine dernière, on s’est dit que notre équipe possède deux autres demis de mêlée de qualité. Ils attendent également leur chance pour s’exprimer. On l’a répété, notre force depuis quatre ans, c’est de compter sur l’ensemble du groupe. On a totalement confiance en chacun des hommes qui le composent, donc en nos deux autres numéros 9. On n’a pas de doute sur le fait que ça se passe bien.

Le jeu au pied d’occupation est un point fort du XV de France depuis l’entame de la Coupe du monde. Quel bilan en tirez-vous ?

Il est positif. Quand on aborde un match, on en parle et l’objectif est de gagner le plus de terrain possible par rapport à l’adversaire. Même contre la Namibie, nous avons été sérieux sur les sorties de camp, on a su occuper, rester chez eux. Il y a eu un gros écart dans le jeu au pied au final. C’est un secteur où on essaie d’être performant. Le week-end prochain encore, on aura l’opportunité de faire reculer l’Italie pour rester chez elle, la mettre sous pression, et bien défendre pour se nourrir des pénalités ou de ballons de turnover.

Justement, quel est l’apport de Vlok Cilliers, le spécialiste du jeu au pied dans le staff ?

Il a un rôle très défini, c’est vraiment le jeu au pied. Il est très porté sur les statistiques. On en parle beaucoup avec lui. Après chaque match, on a un retour sur le pourcentage d’efficacité du jeu au pied. S’il n’est pas pertinent ou pas bon, ce n’est pas intéressant. C’est bien de le savoir après chaque rencontre. Chaque secteur mérite un spécialiste aujourd’hui, c’est son cas.

Avez-vous senti un changement d’état d’esprit à l’approche des matchs à élimination directe ?

Oui. Déjà, la semaine dernière, il est vite revenu ce terme de huitième de finale dans les bouches et les têtes. C’est la réalité de la compétition. Évidemment, on passe vraiment en mode phase finale. On sait pertinemment que, si on perd un match, on rentrera très déçus chacun chez soi. Notre groupe travaille avec beaucoup d’envie, avec le sourire et dans la joie, mais aussi avec encore plus de concentration dans les jours qui arrivent.