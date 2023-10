Appelé en conférence de presse, le coentraîneur en charge de la touche s’est longuement exprimé. Au sujet de l’état de santé d’Antoine Dupont et de l’infirmerie, bien sûr, mais pas seulement...

Antoine Dupont est revenu à l’entraînement aujourd’hui. Comment l’avez-vous vécu ?

On est heureux qu’il soit revenu, c’est très positif. Les 33 joueurs qui ont démarré la compétition sont toujours présents, on en est très heureux. Il a suivi son protocole avec Bruno, je leur fais totalement confiance. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet : l’avis du médical est le premier à être pris en compte, Antoine a fait ce qu’il avait à faire aujourd’hui. Au fur et à mesure, il évoluera et en tant que coach, je suivrai cette évolution.

Comment le groupe a-t-il accueilli son retour si rapide ?

C’est le capitaine, je comprends qu’il a une importance capitale à vos yeux… Mais en tant qu’entraîneur, un feu vert médical n’est pas différent pour lui que pour un autre. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’après un mois de compétition, les 33 sont toujours là. On a un peu un fonctionnement de club, certains ont eu des pépins mais sont restés avec nous. J’espère que bientôt, tous seront aptes à postuler.

Quelles nouvelles pouvez-vous donner de Julien Marchand, qui n’a finalement pas participé à la séance de dimanche ?

Julien a connu un pépin physique lors du match d’ouverture, il suit le protocole pour être remis en état. Il devait faire 50 % de l’entraînement aujourd’hui, mais il a finalement été décidé qu’il devait être ménagé. Je sais qu’il a très bien bossé sur ses 2 jours off, qu’il a trouvé de l’intensité, de la vitesse, de l’accélération. On fait au jour le jour. J’attends de savoir ce qu’il pourra faire demain. On va en discuter au niveau du staff mais s’il n’a pas fait ses 50 % aujourd’hui, c’est difficile de l’imaginer sur la feuille vendredi prochain. Même s’il ne faut rien exclure.

Comment vivez-vous le fait de disputer un match éliminatoire face aux Italiens ?

Cela correspond au parcours qu’on avait imaginé. On a réussi notre match d’ouverture contre les Blacks, et quand on voit leurs perfs du moment, c’est positif... On a aussi atteint un record de points marqués et encaissés contre la Namibie, après avoir manqué un point de bonus contre l’Uruguay. Mais l’équation reste la même, il faut gagner contre l’Italie à Lyon pour passer en quarts de finale.

Craignez-vous un relâchement de vos hommes, au vu du score réalisé par les All Blacks contre l’Italie ?

Non. Il n’y aura aucun relâchement de notre côté, on sait où on veut aller. On a géré cette période pour remettre une couche de physique, on a trouvé des records de vitesse chez beaucoup de joueurs. On sera focus, concentré. Le rugby est un sport de combat, on le sait tous. Les Italiens ont dit qu’ils avaient été "détruits" par les Blacks et dans ces circonstances, on sait qu’ils vont se resserrer. Il s’agira contre nous d’une Italie différente que contre les Blacks.