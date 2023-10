Encore une fois très bon face au Chili, Guido Petti est de retour à son meilleur niveau. Le deuxième ou troisième ligne de l'UBB se projette sur le prochain match des Pumas, un véritable huitième de finale face au Japon.

Quel est votre sentiment après cette large victoire face au Chili ?



Je suis simplement heureux du résultat. Dans le vestiaire, nous étions également satisfaits d'avoir suivi notre plan de jeu et d'avoir pu faire la différence sur des actions travaillées durant la semaine. Depuis notre défaite contre l'Angleterre, nous savons que chaque match est une finale donc on s'accroche. Je voudrais également saluer les Chiliens, qui n'ont jamais arrêté de jouer et qui ont fait honneur à leur maillot durant cette Coupe du monde.



Il y a des joueurs qui fêtaient leur première titularisation ce samedi et qui ont réalisé un gros match. Cela démontre la profondeur de votre groupe...



La concurrence pousse vers le haut. À chaque entraînement, tout le monde donne le meilleur pour gagner sa place sur la feuille de match le week-end. On tire tous dans le même sens et c'est aussi ça qui fait notre force. Nous sommes plusieurs dans l'effectif à parfaitement se connaître et ça aide dans une compétition comme celle-là.

Que pouvez-vous nous dire sur le Japon, que vous allez affronter la semaine prochaine ?

Nous avons toute la semaine pour bien analyser leur jeu. Nous avons bien évidemment regardé tous leurs matchs mais nous allons vraiment nous pencher sur leurs qualités et défauts dans les prochains jours. C'est un gros match qui nous attend, alors il faudre être prêt. C'est un vrai huitième de finale, nous n'avons pas le droit à l'erreur.

Est-ce une pression supplémentaire de savoir que la défaite est interdite ?

Bien évidemment. Dès notre premier match et notre défaite, on sait qu'on joue notre survie à chacune de nos sorties. Ce sera pareil face au Japonais, mais c'est la Coupe du monde. Nous sommes professionnels pour jouer des matchs comme ça. On va bien profiter de chaque instant pour se reposer, tout en préparant ce nouveau défi.

Comment va votre genou, qui vous a éloigné des terrains pendant de longs mois la saison dernière ?

Je me sens très bien physiquement. J'ai passé des moments très difficiles ces derniers mois. J'avais rechuté l'été dernier face à l'Afrique du Sud. Mais je me suis accroché, j'ai retrouvé le groupe en juin et je donne désormais tout pour aider mon pays à aller le plus loin possible.