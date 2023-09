Davit Niniashvili a été le grand homme de la rencontre côté géorgien. Malgré le revers des Lelos, le Lyonnais a prouvé qu’il pouvait être rayonnant au niveau international.

182 jours. Davit Niniashvili n’avait plus joué à l’aile depuis plus de cinq mois, et un huitième de finale de Challenge Cup, face au Stade français. Au milieu de l’été indien bordelais, le Lyonnais a retrouvé le plaisir des ailes face aux plus fantasques des rugbymen. Avec le numéro 11 dans le dos, Davit Niniashvili s’est mué en homme à tout faire des Lelos. Électrique dès l’entame de la rencontre, le jeune ailier a montré la voie à ses coéquipiers avec le nombre affolant de ballons laissés par les Fidjiens (53% de possession pour la Géorgie en première période). À la 19ème minute, son pied droit magique a permis aux Géorgiens de prendre six points d’avance.

De plus de cinquante mètres, Niniashvili a claqué une pénalité sèche contrastant avec l’énorme raté de Simione Kuruvoli quelques minutes plus tôt. Dominés dans l’occupation, les Lelos se sont envoyés comme jamais en défense, faisant exploser les ballons des mains fidjiennes. Avec un nouveau coup de canon à la demi-heure de jeu, Davit Niniashvili concrétisait l’impeccable défense de ses coéquipiers, réduisant à néant l’impact des bombes Radradra, Tuisova et autres Waisea.

Les Fidji se sont fait peur. Passés à côté de leur première période face à la Géorgie, les Flying Fijians ont renversé la vapeur !



Une montée en flèche et d'éternels regrets

Virevoltant ballon en main, clinique face aux perches, Davit Niniashvili a également pavé la voie des Lelos en défense. Quelques secondes avant la pause, l’ailier géorgien a éteint Ilaisa Droaese, lancé comme une balle, et a ensuite cavalé comme un forcené sur le jeu au pied de Lobzhanidze, suite à l’en-avant de l’arrière fidjien. Présent le premier dans les vingt-deux mètres fidjiens, Niniashvili a offert un caviar pour Tornike Jalagonia a qui il manquait une ou deux enjambées pour marquer le premier essai de la partie. À quelques secondes de la pause, un essai géorgien aurait sans doute permis aux Lelos de faire le break en menant 14-0 a minima. Mais les Fidjiens sont finalement restés en vie.

Moins en vue en deuxième période, le prodige géorgien s’est malheureusement mis au diapason de son équipe. Moins tranchants, moins affamés, et plus indisciplinés, les Géorgiens ont finalement laissé échapper une rencontre qu’ils tenaient à bout de bras pendant plus d’une heure. Et malgré le retour du patron Niniashvili, les Lelos nourrissent encore des regrets, après leur match nul concédé face au Portugal. Levan Maisashvili, le sélectionneur géorgien a d’ailleurs été élogieux à l’encontre de son ailier.

Levan Maisashvili, le sélectionneur géorgien, était fier de la prestation réalisée par Davit Niniashvili. Icon Sport - Icon Sport

"C'est un joueur brillant. Il n'a que vingt-et-un ans, on l'oublie trop souvent, on pense qu'il a déjà trente ans (rires). Il y a deux ans lorsque je l'avais aligné conte l'Irlande lors de son premier match, il avait déjà eté très bon. À chaque match il est performant et tout le monde attend de lui qu'il score. Je répète qu'il n'a que vingt-et-un ans, il a eu plusieurs longues blessures et il a manqué beaucoup de matchs. Aujourd'hui il a très bien joué, mais le regret que j'ai est qu'il a perdu beaucoup de temps à cause de son opération (NDLR : fracture de la cheville gauche en avril 2023) et de sa rééducation. Nous en sommes désolés pour lui". Mais avec ce genre de performance la Géorgie peut construire autour de son phénomène en regardant, déjà, la Coupe du monde 2027 en Australie.