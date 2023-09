Pas de surprise pour ce premier duel sud-américain de l’histoire de la Coupe du Monde, entre l’Argentine et le Chili (59-5). Les Pumas ont été meilleurs dans tous les domaines, et ont rapidement tué le match. Les Condores quittent la compétition sans point, mais la tête haute après avoir montré une belle adversité.

Brouillonne depuis le début de la compétition, l’équipe d’Argentine s’est rassurée ce samedi après-midi à Nantes, en battant facilement les voisins chiliens (59-5). Un succès bonifié bienvenu pour garder les espoirs de qualification. Les hommes de Michael Cheika ont une semaine pour se préparer au match contre le Japon, dont le vainqueur rejoindra les quarts de finale.

\ud83c\udde6\ud83c\uddf7 L'Argentine domine aisément le Chili et disputera un "huitième de finale" contre le Japon à Nantes ! #RWC23 #ARGvCHI



Le résumé > https://t.co/TOeD3bllvL pic.twitter.com/QzRGqz6Bo1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 30, 2023

Pas le temps d’espérer pour le Chili

Les Chiliens ont eu l’espoir de mener au score en début de rencontre, en choisissant de tenter une pénalité lointaine. Mais Videla manquait la tentative de 50 mètres (3ème). Les Argentins pouvaient remonter le terrain petit à petit et mettre le danger sur la ligne chilienne. Suite à une touche au milieu du terrain, le jeu partait vers les extérieurs. Nicolas Sanchez profitait du soutien pour feinter des passes, franchir la défense, et terminer dans l’en-but (7-0, 10ème). Un joli cadeau que s’offrait l’ouvreur du CA Brive pour sa 100ème sélection.

Plus de réalisme du côté argentin, qui mettait dès lors la main sur le match. Juan Martin Gonzalez aggravait le score au terme d’un maul après une touche à 5 mètres (17-0, 17ème). Même cas de figure quelques minutes plus tard, mais c’est Agustin Creevy qui marquait son essai (24-0, 25ème). Début en fanfare, mais le score en restait là pour cette première période, la faute à un carton jaune pour Isgro (27ème) et une défense chilienne qui retrouvait sa solidité.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Le baromètre d'Argentine-Chili : Nicolas Sanchez plane, Iñaki Ayarza coule

Plus de réalisme du côté argentin, qui mettait dès lors la main sur le match. Juan Martin Gonzalez aggravait le score au terme d’un maul après une touche à 5 mètres (17-0, 17ème). Même cas de figure quelques minutes plus tard, mais c’est Agustin Creevy qui marquait son essai (24-0, 25ème). Début en fanfare, mais le score en restait là pour cette première période, la faute à un carton jaune pour Isgro (27ème) et une défense chilienne qui retrouvait sa solidité.

Plus qu’un espoir pour le Chili ; marquer pour ne pas terminer sans points, comme contre l’Angleterre (71-0). Ils ont cru y arriver peu après un essai de Bogado (31-0, 49ème). Les Condores parvenaient à gratter des pénalités, jusque dans les 22 mètres. À dix mètres de la ligne, le talonneur Augusto Bohme jouait une combinaison avec Saavedra pour l’envoyer à un essai historique (52ème). Mais l’arbitrage vidéo, implacable, signalait un en-avant du troisième ligne.

Baroud d’honneur pour les Chiliens

Les Pumas, sans marquer à chaque offensive, montraient bien plus de réalisme. Bazan Velez trouvait Isgro à l’intérieur d’une sublime passe aveugle pour l’envoyer à l’essai (38-0, 66ème). La défense, fatiguée, perdait de sa solidité et Isa en position d’ailier offrait un doublé à Gonzalez (45-0, 70ème). Un score lourd et pas forcément mérité pour de valeureux Chiliens.

Ils étaient finalement récompensés. Obtenant une pénalité dans les 22m, ils faisaient le choix de la touche. Touche réussie comme il y en eut peu dans le match pour les Condores, qui après un gros effort collectif, avec plusieurs arrières qui venaient pousser dans le maul, c’est Domingo Saavedra qui pouvait aplatir en terre promise (45-5, 74ème).

Et qu’importe si la transformation était manquée, ou si Ruiz (78ème), puis Carreras (80ème) venaient planter un essai chacun derrière pour l’Argentine, l’honneur était sauf. Le Chili termine son Mondial fier, tandis que les Pumas espèrent prolonger le leur le plus possible. Pour cela, il faudra battre le Japon dimanche prochain. Les deux équipes connaissent déjà le prix à aller chercher : un quart de finale, face au pays de Galles.