Une première qui a failli ne jamais voir le jour. Si Louis Bielle-Biarrey est aujourd'hui à la Coupe du monde avec les Bleus, la pépite de l'UBB était à deux doigts de manquer son premier échange avec Fabien Galthié. La cause ? Le sélectionneur de l'équipe de France l'a appelé pendant sa sieste.

À quoi tient une carrière ? Du talent, c'est une certitude, mais parfois aussi un brin de chance. Louis Bielle-Biarrey en a eu, malgré lui, il y a de ça quelques mois. En effet, la flèche de l'UBB raconte dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de France Rugby qu'il aurait pu ne pas répondre au tout premier appel de Fabien Galthié qu'il a reçu.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Louis Bielle-Biarrey, de la révélation à la confirmation ?

Pour cause, l'ancien joueur de Grenoble était tout simplement en train de dormir. Il témoigne : "J'étais à la sieste, et là j'entends mon téléphone qui sonne, un 06. Je me suis dit "Putain, qui me fait chier pendant ma sieste ?" (sic). Je décroche avec une voix d'endormi et il me dit : "Bonjour Louis, c'est Fabien Galthié, est-ce que je te dérange ?".

Louis Bielle-Biarrey, qui ne cesse de réaliser de bonnes performances, a-t-il gagné sa place parmi les titulaires aux dépends de Gabin Villière ? On en parlait avec Arnaud Beurdeley, envoyé spécial au Vélodrome.#RWC2023 #FRAvNAM pic.twitter.com/RhdaAKrAWJ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 22, 2023

J'ai raccroché sans faire exprès

Un moment amusant, mais gênant selon les dires du jeune trois-quarts tricolore. Être réveillé par le sélectionneur de l'équipe de France après deux saisons en professionnel, cela n'arrive pas tous les jours. Dans le noir au moment de l'appel, le joueur d'origine iséroise a commis une gaffe : "Sans faire exprès, j'ai raccroché avec ma joue au téléphone. J'étais tout gêné. Je l'ai rappelé mais au début il n'a pas répondu. Deux minutes après, il m'a répondu."

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Melvyn Jaminet (XV de France) : "À partir de maintenant, ce sont des matchs éliminatoires"

Une anecdote qui fait sourire alors que le Bordelo-bèglais a réussi à décrocher sa place parmi les 33 pour le Mondial. Auteur de trois essais en deux matchs lors du Mondial, face à l'Uruguay et la Namibie, l'ailier de 20 ans est en concurrence avec Gabin Villière pour jouer les matchs décisifs, dont le premier face à l'Italie vendredi prochain. Louis Bielle-Biarrey, comme le reste de l'équipe, devrait en savoir plus ce dimanche suite à l'entraînement s'il participera à sa troisième rencontre consécutive à la Coupe du monde.