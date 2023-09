Auteur d’un doublé et d’une prestation offensive de haut vol face à la faible opposition namibienne, le Bordelais a donné encore un peu plus de crédit à sa candidature pour la phase finale.

"Il a apporté une bonne réponse à sa sélection." Interrogé sur la nouvelle performance de Louis Bielle-Biarrey dans les coursives du stade Vélodrome, Fabien Galthié, alors préoccupé par toute autre chose, avait livré cet euphémisme de réponse, jeudi soir.

Pour être plus direct et clair, à Marseille, l’ailier bordelais a pleinement saisi l’opportunité en or qui lui était offerte, face à la 21e nation mondiale et aux côtés des premiums. Le benjamin du groupe y est allé de ses troisième et quatrième essais, déjà, sous le maillot tricolore : le premier du soir en étant à la réception d’une merveille de diagonale au pied d’Antoine Dupont (41e), le second en signant une fantastique chevauchée solitaire sur plus de 50 mètres, de part et d’autre du terrain (64e). Avec 140 mètres parcourus à toute allure, "LBB" a été le Tricolore le plus en vue balle en main et le deuxième au nombre de franchissements (5) lors de la victoire record. "Si je prends les stats, il a eu de l’espace, des ballons, parfois même il a été trop servi puisqu’il relâche un ballon qui était quasi un ballon d’essai", poursuivait, à son sujet, le sélectionneur, en référence à un en-avant dommageable auprès de la zone de marque (71e). Sa seule faute de goût notable d’une partie commencée par un petit bijou technique de passe décisive pour Jonathan Danty, à la réception d’un jeu au pied dans l’en-but. Du talent. Et la lucidité en prime (9e).

Les Boks, une chance pour Villière ?

En toile de fond de cette nouvelle performance emballante de Louis Bielle-Biarrey, une même question se pose encore et toujours : le Bordelais a-t-il "été chercher le maillot" floqué du numéro 11, pour reprendre une formulation chère au sélectionneur national ? Autrement dit : a-t-il doublé Gabin Villière pour le poste d’ailier gauche en vue des rencontres couperet ? La forme du moment plaide en tout cas en ce sens. Tout ou presque réussit à l’Isérois d’origine depuis sa première cape en Ecosse, début août : il marque régulièrement (4 en 5 sélections), il est souvent au bon endroit au bon moment, ses choix sont globalement avisés et ses erreurs limitées. À l’inverse, le Toulonnais est apparu plus emprunté sur le plan offensif et dans ses placements face à la Nouvelle-Zélande et à l’Uruguay, son indéfectible engagement ne parvenant pas à compenser un manque de rythme et de repères. On a clairement pu mesurer la différence de comportement entre un joueur en pleine confiance et un autre en quête de déclic.

Au cours des deux prochaines semaines, la position de l’encadrement quant à ce dilemme sera un des mini-feuilletons à suivre. Le staff donnera-t-il une nouvelle chance à Gabin Villière face à l’Italie ou bien son cadet aura-t-il l’occasion d’enchaîner une troisième titularisation ? La perspective, plus que crédible, de l’affrontement en quart face aux rugueux Boks, adeptes du jeu de pression et de la bataille des rucks, n’est-elle pas de nature à jouer en faveur de l’ancien international à VII, lui qui avait été un si formidable touche-à-tout lors du Tournoi 2022 ? Le débat est ouvert. Reste à le trancher.