Conscient des attentes et de l'engouement qui existent autour du XV de France, qu'il a pu d'autant plus mesurer avec la blessure d'Antoine Dupont, l'arrière Melvyn Jaminet sait aussi que les Bleus sont entrés dans une nouvelle phase de leur Coupe du monde. Alors qu'ils affronteront l'Italie vendredi prochain afin de valider leur billet pour un quart de finale, ils n'ont plus le droit à l'erreur.

Quel est votre programme jusqu'au match contre l’Italie ?

Après l’entraînement de ce jeudi, le staff nous laisse deux jours de repos complet. On va pouvoir recharger les batteries et, ensuite, on va repartir sur une semaine de match normale, avec deux gros entraînements, une mise en place et la rencontre.

Et allez-vous basculer en mode phase finale après ces deux jours de repos ?

Je pense qu’on a déjà basculé. Nous avons aussi eu des jours de repos après le match face à la Namibie et, une fois revenus, nous étions déjà passés à autre chose. Nous avons eu pas mal de réunions avec le staff et nous savons qu' à partir de maintenant, ce sont des matchs éliminatoires pour nous. Nous sommes préparés à cela. L’équipe est sereine, travaille bien.

Si Antoine Dupont sera de retour à l’entraînement dimanche, les Bleus ont vécu une semaine sans leur capitaine et leader emblématique, lequel doit aussi se concentrer sur lui. Il fut donc l’heure pour les autres cadres de prendre le relais.https://t.co/6kMVJNZloI — Midi Olympique (@midi_olympique) September 29, 2023

Comment vivez-vous l’agitation populaire qu'il y a autour de la blessure de votre capitaine Antoine Dupont et de son absence cette semaine ?

Il est vrai que, depuis le match contre la Namibie, on entend beaucoup parler de la blessure d’Antoine. Le plus important, c’est que cela ne nous impacte pas en interne. On va sûrement le revoir sur cette fin de semaine, on va voir comment il se sent mentalement. Après, ce sera à lui de juger par lui-même. On connaît tous Antoine et, s’il dit qu’il se sent capable de rejouer, c’est qu’il sera à 100 %.

Vous avez effectué un entraînement ouvert au public ce jeudi, avec plus de 2000 personnes présentes. Comment accueillez-vous cet engouement ?

Quand on voit autant de monde lors des entraînements ouverts au public, cela fait évidemment chaud au cœur. Nous nous sentons soutenus, nous savons que nous avons toute la France derrière nous. Et le fait de passer dix ou vingt minutes à signer des autographes ou à faire des photos, à la fin de ces séances, c’est important pour nos supporters, et ça l'est pour nous aussi.

Vlok Cilliers est le spécialiste du jeu au pied dans le staff du XV de France. Pour vous dont c'est une des qualités premières, qu'apporte-t-il au quotidien ?

Il est déjà en charge de faire des retours vidéo sur notre jeu au pied pendant les matchs. Après, il nous accompagne toute la semaine, tout simplement sur la répétition des gestes. Aussi sur les mises en place, où il nous glisse deux ou trois conseils avant les matchs.