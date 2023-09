À l'occasion du match entre le Japon et les Samoa ce jeudi soir à Toulouse, nous nous sommes arrêtés sur le parvis du stade afin de donner la parole aux supporters des deux équipes. Une rencontre pleine de positivité.

Le match entre le Japon et les Samoa à Toulouse jeudi soir était l'occasion de rencontrer les supporters des deux équipes. Particulièrement en nombre en France, les supporters nippons sont reconnus dans leur monde entier pour leur bonne humeur et leur soutien indéfectible pour leur équipe. Les Brave Blossoms ont d'ailleurs récompensé leurs supporters en s'imposant face aux Samoa au bout d'un match assez paradoxal (28-22). Les Japonais se sont donc offert un véritable huitième de finale contre l'Argentine le week-end prochain, à Nantes.

Les Samoans sont eux éliminés mais les supporters sont tout de même ravis du parcours de leurs protégés. Pour eux, le rugby du Pacifique prend de plus en plus de crédibilité. Des images qui sentent bon l'esprit Coupe du monde et qui donnent donc forcément le sourire.