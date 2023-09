En Direct. Japon - Samoa : suivez la rencontre de la poule D de cette Coupe du monde de rugby 2023

Ce jeudi soir, le Japon et les Samoas se retrouvent au Stadium de Toulouse. Les deux équipes comptent chacune une victoire face au Chili et une défaite respectivement face à l'Angleterre et face à l'Argentine.

Difficile de dégager un favori dans cette rencontre, les Japonais et les Samoa, qui comptent une défaite chacun, peuvent encore espérer se qualifier. Pour les Japonais, une victoire leur permettrait de jouer un match décisif contre l'Argentine la semaine prochaine. Jamie Joseph a donc décidé d'aligner son équipe type Kazuki Himeno sera comme d'habitude le capitaine. Scénario similaire du côté des Samoa, la victoire est obligatoire pour les hommes de Seilala Mapusua. Ce dernier a également aligné son équipe type. Ce match se déroulera au Stadium de Toulouse et sera arbitré par Jaco Peyper.