Lucu pressenti pour débuter face à l’Italie

Si les entrées de Couilloud semblaient en mesure de bousculer la hiérarchie, le profil plus stratège de Lucu devrait toutefois être privilégié contre l’Italie, ainsi que ses automatismes avec Jalibert.

C’est fou, comme une actualité en chasse si rapidement une autre. Parce que depuis la blessure d’Antoine Dupont et toutes les conjectures livrées concernant un hypothétique retour en quarts de finale, tout le rugby français semble en avoir oublié une évidence. Celle qui veut que, pour se projeter en quarts de finale, encore faut-il le disputer… Le point de bonus lâché en cours de route face à l’Uruguay a ici une importance, puisqu’il empêche les Bleus d’être d’ores et déjà assuré de la qualification avant d’affronter l’Italie. De quoi changer fondamentalement le contexte d’une rencontre où la victoire va devenir quasiment impérative (un match nul s’avérant aussi suffisant pour les Bleus). Un "huitième de finale", un vrai, qui ne devra donc surtout pas être pris par-dessus la jambe, et pour lequel les Bleus devront se méfier des analystes un peu trop confiants, lorsque ceux-ci affirmeront que la Squadra Azzurra n’a plus battu le XV de France depuis 10 ans…

Autrement dit ? Comme le staff du XV de France le dit souvent, il s’agira pour lui d’aligner "la meilleure équipe possible", entendez par là un XV de départ bâti en fonction de ses propres points forts, mais aussi du profil de ses joueurs ainsi que des adversaires. "On n’y a pas encore réfléchi, affirmait Laurent Labit lors de son debriefing de vendredi dernier. D’abord, on va passer ces trois jours de récupération, puis on va se projeter. On va faire comme chaque fois et se réunir pour définir notre meilleure, et Fabien tranchera à la fin." L’entraîneur de l’attaque livrant au passage son premier sentiment. "Baptiste Couilloud a le profil pour démarrer, Max Lucu est un très bon finisseur. Mais on peut aussi faire l’inverse, on va y réfléchir." De quoi déduire logiquement que les Bleus se dirigent vers une titularisation de Couilloud, auteur de deux bonnes entrées face à l’Uruguay puis la Namibie, tandis que Lucu a déçu lors de la chance qui lui fut offerte face aux Teros ? Pas si simple…

Au nom de la gestion

En effet, même si le profil du Lyonnais demeure sur le papier celui qui se rapproche le plus de celui de Dupont en matière d’animation du jeu, le staff lui reproche un côté "chien fou" dans la gestion du jeu. D’autant plus si l’on veut se souvenir que, lors du dernier Tournoi, les Bleus se sont mis en difficulté lors de leur déplacement à Rome en "surjouant" et en concédant de nombreuses pénalités dans les phases de ruck (18 au total, "record" de l’ère Galthié). De quoi penser que Maxime Lucu, plus gestionnaire, devrait tenir la corde pour débuter face à la Squadra Azzurra ? Selon nos dernières informations, c’est bien ce qu’il semblerait, oui… Parce que dans le "ranking" cher à Fabien Galthié, le Bordelais demeure le numéro 2 derrière Dupont. Parce que ses automatismes de club avec Matthieu Jalibert plaident pour lui, dans un contexte de "one shot" où il s’agira de trouver rapidement des automatismes. Et enfin parce que les qualités de Baptiste Couilloud, formidable dynamiteur, pourraient s’avérer très utiles pour faire pencher la balance en fin de match, si les coéquipiers d’Ange Capuozzo s’avisaient de rendre la tâche des Bleus plus difficile que prévue.