C'est l'enseignement de ce début de Coupe du monde, dont la troisième journée a été disputée ce week-end : les nations du nord prennent le dessus sur celles du sud. Lors de ce week-end particulièrement, on a pu voir Irlandais, Ecossais et Gallois battre leurs adversaires d'Afrique du Sud, du Tonga et d'Australie. Pour l'heure, on peut parler de tendance car ce sont trois nations qui se sont montrées bien plus coriaces par le passé en Coupe du monde. Pour l'Irlande, c'est un résultat majeur qui restera dans les annales. Dans ce choc de la poule B, renverser de cette manière les tenants du titre, qui étaient pourtant très bien rentrés dans la partie, est sans conteste le moment fort de ce début de Mondial. "C'est la première fois que nous jouions contre l'Afrique du Sud en Coupe du monde, nous sommes donc très fiers du résultat et de la performance", exprimait John Fogarty, entraîneur de la mêlée irlandaise.

Des écarts conséquents

Dans les autres matchs, ce qui a marqué c'est l'écart avec lequel se sont imposés l'Ecosse et le pays de Galles. S'attendait-on vraiment à voir le Tonga, qui a bénéficié de la nouvelle règle d'éligibilité pour se développer encore, à sombrer de la sorte ? "Ça montre ce que ça représente de jouer contre des équipes du tier 1, d’être au premier niveau, estimait le capitaine Ben Tameifuna. On a fait toute notre préparation contre des équipes du tier 2 et là, la rapidité du jeu est bien plus élevée." De même, on sait que les Wallabies sont en reconstruction.

Taulupe Faletau, numéro 8 du pays de Galles, contre l'Australie. PA Images / Icon Sport

Mais de là à prendre quarante points contre des Gallois en pleine crise juste avant le Mondial, il y a un pas. "J’assume l’entière responsabilité de la défaite, lançait le sélectionneur Eddie Jones. Cette jeune équipe a vraiment tenté, mais on n’a pas les armes actuellement pour faire déjouer une équipe comme le pays de Galles." Cette équipe australienne pourrait d'ailleurs être la première de l'histoire à ne pas se qualifier pour les quarts de finale.

Dans cette Coupe du monde, même si ce sont des classements temporaires et que toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs, les quatre leaders de poule sont européens. De façon plus générale, dans les sept premiers du classement World Rugby, cinq nations sont du nord, les deux autres sont l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.