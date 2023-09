ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce vendredi, nos journalistes et envoyés spéciaux vont revenir sur le choc entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Ce soir la défaite est interdite pour l'Australie face au pays de Galles.

L'information de la semaine c'était évidemment la blessure du capitaine du XV de France, Antoine Dupont. Lui qui a été opéré ce vendredi et pour qui un retour est espéré en quart de finale. Ce samedi, le choc de cette phase de poule avait lieu, l'Irlande est venue à bout de l'Afrique du Sud dans un match qui a tenu toutes ses promesses. Des plaquages brutaux, des plaquages saillants, était-ce une bonne pub pour le rugby. Nos journalistes donneront également leur vision du match entre l'Australie et le pays de Galles, les Wallabies n'auront pas le droit à l'erreur. Le programme de l'émission L'info du jour : Les Bleus se retrouvent ce soir, Dupont au repos chez lui Le focus : Quels enseignements tirer du match qui opposait l'Afrique du Sud et l'Irlande ? Le face-à-face : Afrique du Sud - Irlande, une bonne pub pour le rugby ? Le prono : Défaite interdite pour l'Australie face au pays de Galles ?