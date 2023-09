Les Argentins ont pris leur revanche sur leur mauvaise entrée en matière. Ils ont largement dominé les débats, plus que ne l'indique le score. Les Samoans ont rivalisé de médiocrité. Leali'ifano n'a pas assez pesé sur le jeu, Lee a été maladroit. En revanche, Boffelli et Matera furent royaux, artisans d'une domination sans partage.

Les Tops

Emiliano Boffelli

Le trois-quarts aile a fait le boulot. Il a marqué les seize premiers points de son équipe dont l’essai argentin au terme d’un beau mouvement offensif, puis trois coups de pied consécutifs qui ont pesé lourd dans la balance. On l’a vu aussi réussir de bons plaquages souvent dominants et de bonnes interventions dans le jeu aérien. Le joueur exilé en Ecosse (Edimbourg) s’est comporté en leader de cette équipe des Pumas qui se posait beaucoup de questions avant la rencontre.

Pablo Matera

Le joueur des Crusaders (ex-Stade Français) fut l’un des fers de lance du pack sud-américain : par ses charges évidemment, et son sens du jeu et du combat. On l’a même vu délivrer des coups de pied tactiques. Il a constamment ou presque mis son équipe dans l’avancée, il n’est pas étranger évidemment à la domination des Pumas en termes de possession et de territoire.

Thomas Gallo

Le pilier gauche argentin au physique très rond a donné une leçon de dynamisme à bien des piliers de cette coupe du monde. Il s’est démené comme un beau diable. Il a joué un rôle décisif dans la domination du pack argentin, pas seulement en conquête. Impossible de ne pas remarquer que Thomas Galo est resté sur la pelouse pendant près de 80 minutes, signe de confiance de Michael Cheika.

Les Flops

Christian Leali’ifano

Franchement, on attend mieux d’un joueur qui a porté le maillot des Wallabies. Christian Leali’ifano a manqué deux pénalités cruciales qui auraient maintenu les Samoa dans le match malgré leur médiocrité. On l’a vu commettre un en avant grossier, mais surtout, le joueur des Moana Pasifka n’a pas assez pesé sur le jeu de son équipe. Il ne lui a jamais donné le bon tempo, il n’a pas su accélérer le jeu ou produire des gestes décisifs. Résultat : son équipe n’a pas montré assez de vitesse pour menacer les Pumas.



Fritz Lee

Quelle partie médiocre du troisième ligne de Clermont. Le symbole de son match fut cette faute de main affreuse qui vint gâcher l’un des rares bons ballons offensifs des Samoans. Fritz Lee n’a pas été à la hauteur de sa réputation. Il apparut toujours un temps en retard et ne fut jamais moteur dans la dynamique samoane. On l’a vu symbole des imprécisions de cette sélection océanienne qui visiblement n’arrive pas à franchir un certain cap malgré le pedigree des hommes qui la composent.



Duncan Paia’aua

Le joueur de Toulon a reçu un carton jaune d’entrée de jeu. Dans le contexte actuel, il aurait pu s’abstenir de ce geste trop risqué sur un ballon en l’air sur Santiago Carreras. Duncan Paia’aua, trois-quarts centre déplacé à l’arrière n’a pas aidé son équipe. Revenu sur la pelouse, il n’a pas apporté grand-chose, il jouait certes derrière un pack et une charnière en souffrance, mais jamais il ne réussit l’exploit qui aurait pu renverser cette partie.