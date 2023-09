Le XV de France a ébloui le stade Vélodrome par sa symphonie offensive. Jeu au pied, passes après contact, systèmes parfaitement huilés... les Bleus ont retrouvé le goût de la diversité en attaque, mais ils ont perdu leur capitaine Antoine Dupont après un énorme choc à la tête.

Le souffle coupé. La 46ème minute de la rencontre France - Namibie pourrait être un tournant diabolique dans la Coupe du monde du XV de France. Après une passe anodine, Antoine Dupont s'est fait tamponner avec une puissance folle par Johan Deysel, le capitaine de la Namibie. Touché à la pommette droite, le demi de mêlée des Bleus est sorti en se tenant le visage avec sa main droite. L'idole de l'Hexagone a rejoint les vestiaires avant de partir faire des examens dans un hôpital marseillais.

Plus qu'un groupe, la France du rugby est donc entré en apnée à cette 46ème minute. Après la grave blessure de Romain Ntamack, et celle, moindre, de Paul Willemse avant la Coupe du monde, Fabien Galthié n'a pas perdu un cadre, mais son monument. Dans l'attente de résultats que tout un peuple espère positifs, la blessure de Dupont ferait presque oublier la brillante symphonie du XV de France face à une équipe namibienne bien inférieure.

Après un plaquage dangereux de Johan Deysel et un contact tête contre tête, Antoine Dupont a quitté ses partenaires...



Avant les larmes, le rire aux éclats

Dans un stade Vélodrome bouillantissime, les Bleus ont offert une véritable orgie de rugby aux Phocéens et à l'ensemble de l'Hexagone. Insignifiants d'imagination face à l'Uruguay, les hommes de Fabien Galthié ont remis les choses dans l'ordre avec un zeste d'esthétisme bienvenu.

Dans la catégorie du jeu au pied, les Français ont rendu hommage aux habituels maîtres des lieux, les footballeurs de l'Olympique de Marseille. Dès la sixième minute, Antoine Dupont adressa une passe au pied pour envoyer Damian Penaud à son 31ème essai. Trois minutes plus tard, Matthieu Jalibert adressait un petit par-dessus pour Louis Bielle-Biarrey qui offrit le ballon d'essai à Jonathan Danty. Enfin, le capitaine Dupont récidivait à nouveau en propulsant l'ailier bordelais en terre promise.

Mauvaka, la vista à l'aveugle

Devant, les Français ont également retrouvé leur force de frappe. Largement dominants en mêlée et sur les phases de conquête, les Bleus ont profité de leur supériorité pour s'engouffrer dans les brèches laissées par les Namibiens. Après une touche à cinq mètres déviée par Woki, Antoine Dupont mit une offrande à Jonathan Danty près de la ligne namibienne. Pour son grand retour en Bleu, le Rochelais utilisa sa force herculéenne pour défoncer le défenseur namibien et finir dans l'en-but.

Thibaud Flament s'est offert un essai grâce à une percée d'Anthony Jelonch. Patrick Derewiany

Quelques instants plus tard, sur une combinaison bien sentie, Peato Mauvaka envoyait Damian Penaud derrière la ligne d'une passe aveugle parfaite dans les bras du néo-bordelais. Sur un ruck, Anthony Jelonch s'est offert une belle course plein champ en voyant un trou côté namibien et ainsi mettre sur orbite Thibaud Flament.

Jalibert et Penaud s'amusent

Le meilleur pour la fin, l'essai de la soirée. À la 18ème minute, Matthieu Jalibert relança depuis ses vingt-deux mètres avant de donner à Antoine Dupont lancé comme une balle. Le capitaine des Bleus retrouva Matthieu Jalibert au centre du terrain qui à son tour adressa une magnifique chistéra pour Damian Penaud. L'ancien clermontois conclut cette belle séquence en donnant une offrande à Charles Ollivon qui n'avait plus qu'à allonger sa course pour terminer dans l'en-but.

Un essai symbolique de la puissance offensive du XV de France, entrevue face à la Nouvelle-Zélande et quasiment inerte contre l'Uruguay. Face à l'Italie (6 octobre), les Bleus auront une dernière occasion d'accorder leurs violons avant le moment de vérité : le quart de finale tant attendu face à l'un des titans de la poule B. Mais Galthié et ses adjoints ont surtout les yeux rivés sur le verdict de la blesusre d'Antoine Dupont.