Présents à Paris, mercredi soir, pour la promotion de leur habilleur officiel, Replay, les All Blacks ont croisé, le temps de quelques flashs, Usain Bolt et quelques célébrités, sur les hauteurs de la capitale. Un court moment de « détente » avant de replonger dans la préparation de leur match face à l'Italie.

Du rooftop des Galeries Layettes, la vue sur Paris est imprenable. Au soleil couchant, sur fond de ciel rose et bleu, des dizaines d'influenceurs et autres happy fews s'en donnent donc à cœur joie pour graver sur TikTok ou Instagram leur présence à la soirée organisée par Replay, l'habilleur, côté ville, des All Blacks. Ici, une pose avec la Tour Eiffel en fond, là, avec le Sacré Cœur. Les portables surchauffent, les verres à cocktails rafraichissent et une mélopée électro accompagne cette soirée aux couleurs de l'été indien.

En service commandé lors de cette semaine sans match, Damian McKenzie, Beauden et Jordie Barrett, arrivés sur tapis rouge, font le job et sortent leurs plus beaux sourires quand on les aborde. Et s'ils ne souffrent pas la comparaison, côté sportif, avec Usain Bolt, autre invité de marque de la soirée, ils peuvent tout de même profiter d'une relative tranquillité par rapport à "La Foudre" dont l'aura individuelle dépasse le simple cadre sportif. L'occasion de chercher des yeux le Stade de France où ils comptent bien triompher dans quelques semaines. "C'est le plan" avance le polyvalent trois-quarts Jordie Barrett.

"Mais le chemin est encore long et, pour nous, la prochaine grosse échéance est notre match contre l'Italie la semaine prochaine. Là, nous sommes “off”, c'est l'occasion de se rafraichir un peu la tête. On profite donc de ce petit moment de break pour passer une belle soirée à Paris et soutenir notre partenaire, Replay". Et pourquoi pas, comme l'occasion se présente, demander quelques conseils à Usain Bolt pour gagner encore un peu en vitesse ? "Ah ah. Quand je regarde son physique et le mien, c'est la dernière chose dont je crois que nous devrions parler. Mais il y a plein d'autres questions que je voudrais bien lui poser !"

Il faut dire que l'homme le plus rapide de l'histoire, avec sa décontraction légendaire, attire vraiment tous les regards. Il enchaîne d'ailleurs les photos, notamment, avec les mannequins Bar Refaeli, Alessandra Ambrosio ou encore Jessica Aïdi, la femme de l'ex-joueur du PSG Marco Verratti, où se greffent, par moments, les Néo-Zélandais. Gros likes en vue. Entre-deux, le demi d'ouverture et arrière Damian McKenzie glisse : "Avec son gabarit et sa pointe de vitesse, même s'il est plutôt un passionné de football, Usain Bolt aurait pu faire un excellent rugbyman s'il avait voulu".

Dans l'esprit, il n'aurait pas dépareillé avec ces All Blacks qui, s'ils sont en mission pour remporter un 4e titre mondial, conservent une certaine bonhomie depuis le début des hostilités à l'image de leurs entraînements ouverts au public ou encore de cette petite virée. "La Coupe du Monde est une très longue compétition" enchaîne le demi d'ouverture et arrière Beauden Barrett. "On s'entraîne vraiment dur, on a pas mal de pression. Il faut donc prendre du plaisir quand cela est possible, réussir à trouver le bon équilibre en profitant de ce séjour en France, dans les villes que nous visitons. Il faut savoir décompresser".

Et si la blessure infligée par Antoine Dupont et ses partenaires est encore dans les têtes, l'heure ne semble ni à la panique ni à l'excès de confiance. Le joueur des Blues poursuit : "Après cette défaite, l'état d'esprit était assez bas car on avait des attentes bien plus élevées. On voulait remporter cette confrontation. Mais comme ça n'était qu'un match de poule, on a toujours l'opportunité de se qualifier pour les quarts de finale. Et c'est ce qui compte le plus. À partir de maintenant, on doit gagner toutes nos rencontres et c'est ce que l'on va faire. On a du temps devant nous pour continuer à progresser et élever notre niveau de jeu, en prenant du plaisir à le faire. On est là pour disputer une compétition passionnante, il faut en profiter car ces choses-là ne durent pas éternellement.

Beauden Barrett poursuit. "Et si nous avons l'opportunité de nous retrouver en finale, face à la France, ce sera l'occasion de prendre une revanche, mais peu importe qui cela pourrait être, il faut déjà parvenir à ce stade de la compétition. Cela n'arrive pas tout seul et il y a un paquet de très grosses équipes. Le niveau est énorme. J'ai été très impressionné par l'Uruguay par exemple". Sûr que pour battre Los Teros, comme les autres, ces Blacks en reconquête devront troquer leurs tenues citadines décontractées contre un bleu de chauffe bien près du corps.

