La star mondiale de l'athlétisme et l'octuple médaillé d'or aux Jeux olympiques Usain Bolt était à Paris en tant qu'ambassadeur de la marque Replay aux côtés des stars néo-zélandaises Beauden Barrett et Damian McKenzie. L'occasion pour nous d'échanger quelques mots avec "La Foudre", la légende jamaïcaine.

Usain, vous étiez déjà à Paris, il y a quelques semaines, pour la présentation de la torche olympique, vous revoilà pour la Coupe du Monde de rugby, vous allez bientôt demander un passeport français ?

Ah ah, non pas du tout. Mais je suis très content d'être à Paris de nouveau. C'est une ville magnifique que j'aime particulièrement. J'y rencontre souvent des gens sympas et c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec quelques All Blacks à l'occasion de cette soirée. Même si je ne regarde pas très souvent le rugby, je suis toujours intéressé quand je vois passer des images.

Cela fait près de 15 jours que la compétition est lancée, vous avez pu voir quelques matchs et vous choisir un favori ? Vous êtes plutôt All Blacks ou Equipe de France ?

Pour le moment, j'ai surtout vu des highlights. Vraiment je ne suis pas un connaisseur. Quand je peux me poser devant un match, je le fais, mais ça serait vraiment trop dur pour moi de choisir une équipe.

"C'est beaucoup trop rugueux, trop intense"

Le rugby n'est pourtant pas inconnu des sprinteurs puisqu'à 7, il y a notamment les superstars étasuniennes Carlin Isles ou Perry Baker. Même votre compatriote, Warren Weir, 3e au 200 m des JO de Londres, s'y est essayé. Ça aurait pu vous plaire ?

Oui c'est vrai qu'il y a pas mal de gars qui courent très vite dans la discipline. J'ai d'ailleurs vu Warren jouer, mais je ne sais pas s'il était sérieux au point de se mettre totalement dedans. De mon côté, je crois que ça n'aurait pas été un sport pour moi. C'est beaucoup trop rugueux, trop intense.

Même avec votre vitesse ? Vous auriez quand même pu dépanner votre équipe nationale...

Je ne crois pas que cela soit si simple, vraiment (rires). Surtout, d'après ce que j'ai pu voir, l'équipe de Jamaïque se débrouille plutôt bien. Ils n'ont pas besoin de moi.

Pourtant vous semblez encore bien affuté. Vous ne vous préparez pas en secret pour les prochains JO ?

Pas du tout. Et si je me maintiens en forme, ce n'est plus celle d'avant, je vous assure (sourires). Je vais venir pour la première fois en tant que simple spectateur et j'ai hâte d'y être. Cela va être un très grand moment.