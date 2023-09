Derrière un grand joueur, il y a toujours une belle et longue histoire. C’est en compagnie de BKT, expert des pneus agricoles et fournisseur officiel de la Coupe du monde de rugby France 2023, que Midi Olympique est parti sur les traces de Cyril Baille pour le troisième épisode de "Terres de Rugby ". Rendez-vous à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, pour en apprendre un peu plus sur le pilier gauche, titulaire indiscutable du XV de France.

Après Castelnau-Magnoac (Antoine Dupont) et Saint-Pée-sur-Nivelle (Charles Ollivon), on se retrouve aujourd’hui à Lannemezan pour ce troisième épisode, sur les terres de Cyril Baille ! Pour en apprendre un peu plus sur le pilier gauche du Stade Toulousain , nous sommes dans un premier temps allés au plus près de la population locale, avant puis avons échangé avec ceux qui ont vu Baille grandir sous le maillot du Cercle amical lannemezanais. Ce sont d’abord, Guy Maurel, entraineur du Toulousain lors de ses jeunes années, et Lionel Bégué, président actuel du club de rugby de Lannemezan, qui se sont confiés à nos micros. Nous nous sommes ensuite rendus au domicile familial où Sandrine et Pierre Baille, les parents de Cyril, nous ont partagé des anecdotes croustillantes.

Allez, on vous invite à découvrir plus en profondeur la vie de ceux qui nous font vibrer avec le maillot frappé du coq sur les épaules : Terres de Rugby épisode 3, c’est ici !