Pour écraser la Namibie au Stadium de Toulouse (71-3), les Néo-Zélandais ont pu compter sur leur charnière. Cam Roigard et Damian McKenzie ont pris les choses en main. Les Namibiens peuvent eux regretter leur conquête.

Les tops

McKenzie en 10...

La rapidité d'exécution de la perle des Chiefs aura encore fait des dégâts dès les premières minutes du match, tranchant singulièrement avec les difficultés de Richie Mo'unga face aux Bleus. En chef d'orchestre ou en soliste, il aura tout fait. Croisée, sautée, orientation ou jeu au pied décisif sur quelques coups bien sentis, il y a fort à parier que Ian Foster a trouvé là celui qui devrait porter le 10 pour la suite de la compétition chez les All Blacks.

Les All Blacks laminent la Namibie et signent leur première victoire dans le mondial !



Le film du match > https://t.co/TpqthYjT8X#RWC2023 #NZLvNAM pic.twitter.com/CfbrcRS4iw — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 15, 2023

... et son association avec Roigard

L'autre nouveauté que nous analysait avec méthode, minutie et un brin de flair notre confrère Nicolas Augot, dans les colonnes de Midi Olympique de vendredi, c'est la titularisation de Cam Roigard, la nouvelle coqueluche des Hurricanes. Tri des ballons, dynamisation du jeu et complicité, déjà, avec McKenzie font de ce jeune joueur de 22 ans (il était le plus jeune All Black sur la pelouse), une doublure de luxe de Aaron Smith.

Les assauts de Malan Le Roux... avant le choc

Le centre Malan Le Roux qui évolue en MLR aux New England Free Jack fut l'un des rares Namibiens capables de franchir la défense néo-zélandaise vendredi soir et ce dès ses premiers ballons. Mais ça, c'était avant... Avant sa terrible blessure à la 17e minute sur une montée défensive sur Beauden Barrett sur laquelle il se blesse à la jambe droite. On ne sait pas la gravité de la blessure mais les images furent terribles.

Des images qu'on n'aime pas voir. Un bon rétablissement à Le Roux Malan ?@RugbyNamibia #RWC2023 #NZLvNAM — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 15, 2023

Les flops

Le panache ça ne paye pas !

Le panache namibien, c'est bien, c'est beau mais ça ne paye pas. En tout cas pas contre les All Blacks. Et surtout, ça ne fait pas de points au tableau d'affichage. Et à ce jeu, les Namibiens ont souvent fait celui qui paye le moins. Certes le public du Stadium de Toulouse aura apprécié, scandant des "Namibia, Namibia !" mais lorsque l'on glane quelques pénalités face aux Néo-Zélandais, la moindre des choses c'est de se payer tout de suite sur la bête en marquant des points.

La conquête namibienne

Aux fraises dans les phases statiques notamment dès les premières mêlées et pas dans de meilleures dispositions sur les premières touches néo-zélandaises le pack namibien aura souffert face à son homologue du soir. Face au dynamisme des Néo-Zélandais, ils opposèrent tout de même un courage et un sens du sacrifice sur lequel il n'y avait rien à dire. Les Namibiens ont fait ce qu'ils ont pu avec cœur mais avec leurs moyens, forcément limités.

La mauvaise inspiration de David Havili, la caravane de Clarke

D'un premier coup de pied à suivre directement en touche à des mauvais choix sur des décalages flagrants en bout de ligne, David Havili aura oublié l'essentiel, jouer juste et bien face pourtant à une ligne de trois-quarts très vite diminuée par la sortie de Le Roux. En bout de ligne, l'ailier Caleb Clarke a visiblement eu du mal à trouver le rythme qui fit de lui un des meilleurs ailiers de la planète. À court de jus ou tout simplement de vitesse pour faire les breaks dont il était coutumier.