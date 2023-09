A 22 ans à peine, Cam Roigard est titularisé par Ian Foster en demi de mêlée pour affronter la Namibie, ce vendredi soir à Toulouse. C'est le résultat d'une ascension rapide, et sûrement aussi, un pari pour l'avenir de la sélection néo-zélandaise...

C'est la surprise du chef. Ian Foster, pour faire face à la Namibie ce vendredi à 21 heures à Toulouse, a décidé de faire confiance à Cam Roigard. Ce jeune demi de mêlée (22 ans) avait déjà porté le maillot noir en Rugby Championship cet été. C'était sa première cape, il était entré en jeu contre l'Australie à Melbourne le 29 juillet dernier (38-7). Un mois plus tard, il dispute vingt minutes contre l'Afrique du Sud, inscrivant surtout l'unique essai néo-zélandais, par une course de 60 mètres !

Sa titularisation en Coupe du monde est donc fort logique, et constitue le point d'orgue d'une ascension relativement rapide. En club, il n'a débuté pour les Hurricanes qu'en 2021, après une saison pleine avec sa province de Counties Manukau. Dans l'ombre du All Black TJ Perenara et de l'expérimenté Jamie Booth, il parvient à se faire une place malgré tout. Et ses prestations suffisent pour lui valoir une sélection All Blacks XV contre l'Irlande A en 2022. "C'est un peu surréaliste, a réagi l'intéressé ce mercredi après l'annonce de la composition. Depuis que j'ai été sélectionné dans l'équipe, j'espérais que ce moment arriverait. Alors le fait que ça arrive maintenant est assez excitant. La semaine a été bonne jusqu'à présent, avec "DMack" (Damian McKenzie) et Caleb (Clarke), avec notre premier match potentiel, c'est génial !"

Une charnière Roigard-McKenzie novice en Coupe du monde

Son association avec McKenzie, dont ce sera aussi le premier match en Coupe du monde (!), sera scrutée tout particulièrement. "Nous avons joué ensemble avec la sélection All Blacks XV contre l'Irlande A, rappelle le Hurricane (1,83m, 88kg). Je suis entré en jeu tard dans le match, donc nous avons eu un tout peu de temps de jeu ensemble. J'ai hâte d'être à vendredi." Le demi d'ouverture polyvalent, qui n'a pas eu la chance de disputer le match d'ouverture face à la France, s'exprimait ainsi sur son jeune coéquipier : "J'ai beaucoup regardé Cam toute cette année et je sais à quel point il est bon. Tout au long de la semaine, on a veillé à bien faire passer tous les messages et savoir ce que Cam attend de moi et ce que j'attends de lui. Nous apprenons encore certaines choses, mais c'est un joueur très intéressant. Je vais lui donner des consignes dès le début et le laisser faire son travail. Je suis avant tout impatient de jouer à ses côtés."

Il apporte une vraie plus-value

Aaron Smith s'approchant doucement de la retraite (il a 34 ans), la montée en puissance de Cam Roigard intervient à un moment crucial pour la sélection néo-zélandaise. Cependant, deux interrogations s'imposent. A-t-il la caisse pour maintenir son haut niveau sur le long terme ? Et quel est le jugement du futur sélectionneur Scott Robertson à son sujet ? "Il est bon, c'est le genre de gars très calme mais c'est un sacré compétiteur, il déteste perdre, estimait Ardie Savea, cadre du groupe All Blacks et capitaine face à la France. La preuve en est qu'il a beaucoup été à la salle cette semaine. Il était à la presse pour travailler sur les jambes, je voyais les caméras le capter, et il est très impatient !"

Le troisième ligne, qui a pourtant partagé la tunique néo-zélandaise pendant sept ans avec Aaron Smith, était dithyrambique : "Il apporte une vraie plus-value. Comme je l'ai déjà dit, c'est génial de le voir ici en sachant d'où il vient. Toute l'énergie qu'il dépense... C'est quelqu'un de discret mais cette opportunité est géniale pour lui. Et je sais qu'il se fera entendre vendredi. De toute façon, ses actions parlent pour lui."