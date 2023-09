Dans une rencontre qu'ils n'ont jamais vraiment maîtrisée, les Bleus s'imposent dans la difficulté face à l'Uruguay et signent une deuxième victoire en autant de matchs dans le Mondial. Un succès sur le score de 27-12 qui s'est dessiné grâce à trois essais signés Antoine Hastoy, Peato Mauvaka et Louis Bielle-Biarrey.

Pour son deuxième match de la Coupe du monde 2023, le XV de France était opposé, ce jeudi soir, à l'Uruguay sur la pelouse nordiste du Stade Pierre-Mauroy (Lille). Dans une ambiance bon enfant comme le rugby sait si bien les offrir, les hommes coachés par Fabien Galthié, qui avait procédé à douze changements par rapport à l'équipe victorieuse des All Blacks six jours plus tôt, ont malheureusement déçu. Alors que les Teros uruguayens entraient dans leur compétition, les Bleus ont été largement surpris par l'agressivité et l'efficacité défensive adverse. Jamais en maîtrise au cours de ce match et brouillons, les Français gagnent cependant 27-12 et reprennent la tête de la poule A.

Une victoire très laborieuse et sans bonus pour les Bleus face à l'Uruguay.



Dans le récit du match, pourtant, la France avait démarré cette partie de belle manière avec une pénalité obtenue sur mêlée (3e) et un score ouvert dans la foulée par Melvyn Jaminet (3-0, 4e), buteur du soir à Villeneuve-d'Ascq. Dans la foulée, cependant, les Sud-Américains se rebiffaient et, à la suite d'une course rentrante d'Andres Vilaseca ans les 22 mètres, Nicolas Freitas allait passer la ligne sur un jeu au pied millimétré de Felipe Etcheverry (3-5, 6e). La réaction tricolore ne se faisait pas attendre et Antoine Hastoy, à la suite d'une mêlée et d'une passe de Maxime Lucu, élu homme du match, parvenait à passer la ligne en se glissant dans un intervalle (10-5, 13e). Quelques minutes plus tard, Melvyn Jaminet rentrait une pénalité et mettait à l'abri l'équipe de France d'un essai transformé (13-5, 16e). Puis, jusqu'à la pause, plus rien ne se passait, si ce n'est ce carton jaune infligé à Romain Taofifenua (27e) pour un plaquage à l'épaule. Les erreurs tricolores, avec une conquête en grande difficulté, marquaient d'ailleurs cette fin de premier acte.

Des Uruguayens accrocheurs

Au retour des vestiaires, l'Uruguay reprenait avec de sérieuses et magnifiques intentions en se montrant dangereuse dans les 22 mètres tricolores. Il fallait un en-avant de Baltazar Amaya (42e) puis une belle défense française en touche (43e) pour empêcher l'essai. C'est alors que les Français reprennaient leur marche en avant, mais Melvyn Jaminet manquait une pénalité longue distance (49e) puis Gabin Villière se voyait refuser un essai (50e) pour un en-avant d'Anthony Jelonch. Sur l'action suivante, les Teros venaient mettre un coup de chaud au public tricolore avec le superbe essai inscrit par ce diable d'Amaya, qui se jouait de la défense française, et notamment d'Arthur Vincent (13-12, 54e). A ce moment-là, les souvenirs de l'exploit uruguayen de 2019 face aux Fidji étaient dans toutes les mémoires tant les Teros se montraient dangereux et supérieurs aux Bleus.

Heureusement, sur le renvoi de jeu, Felipe Etcheverry voyait son coup de pied contré par un coéquipier, ce qui profitait à Peato Mauvaka, qui allait marquer l'essai (20-12, 56e). Après ce coup du sort, et alors que la fatigue commençait à se faire ressentir, le match semblait basculer définitivement en faveur des Français... mais, jamais, comme on l'a écrit plus tôt, la troupe tricolore n'arrivait à apposer sa marque sur cette partie. Au total, les Bleus commettaient la bagatelle de quinze fautes. "C’est inadmissible au niveau international", se lamentait d'ailleurs à ce sujet Cameron Woki après le coup de sifflet final. Avant ce dernier, Louis Bielle-Biarrey, pour sa première apparition en Coupe du monde a à peine plus de 20 ans, y allait de son essai (27-12, 74e), mais la France, malgré une course de 80 mètres de Sekou Macalou (77e), ne parvenait pas à empocher le bonus offensif.

Finalement, donc, la France s'impose dans la douleur et sans briller 27-12 face aux modestes uruguayens pour son deuxième match de la Coupe du monde 2023. Six jours après la victoire historique face aux All Blacks, les Bleus ont rendu une pâle copie qui pourrait cependant servir de rappel à l'ordre avant d'affronter, jeudi prochain, la Namibie à Marseille. Avec ce succès, cependant, les tricolores redeviennent leaders de la poule A et observeront avec attention, ce vendredi, la Nouvelle-Zélande jouer la Namibie à Toulouse. Les Teros, eux, peuvent rêver en grand dans ce Mondial et préparer le match face à l'Italie, prévu dans une semaine, avec le plein de confiance.