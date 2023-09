Ce mercredi les Brivistes ont enchaîné une troisième défaite à l'extérieur en s'inclinant 45-10 sur la pelouse du promu drômois. Trois défaites en cinq matchs qui ne sont pas vraiment passées du côté de Xavier Ric. Le directeur général du CAB a donc convoqué son staff et ses joueurs pour fixer un cap de trois victoires impératives...

Celui qui devait être l'ogre de cette Pro D2 n'est pas aussi impitoyable que prévu. Malheureusement l'ancien pensionnaire de Top 14 semble avoir quelques difficultés en ce début de championnat. Un manque d'automatisme sans doute que le manager briviste justifiait notamment par un "manque de vécu commun" lors de la défaite sur la pelouse de Montauban le 1er septembre. "C'est aussi en prenant des portes dans la gueule que ça rentre", ajoutait Patrice Collazo.

Depuis le début du championnat les Brivistes en ont pris trois. Face à Agen, Montauban et Valence-Romans ce mercredi soir pour terminer le premier bloc. Trois défaites en cinq matchs qui ne sont pas vraiment au goût de Xavier Ric. Le directeur général du CAB a donc décidé de convoquer le staff et les joueurs pour remettre les pendules à l'heure.

Les Damiers remportent ce match sur le score de 45 à 10 face à Brive ! pic.twitter.com/LApyYrzGHl — VRDR Rugby (@VRDRrugby) September 13, 2023

"Il fallait qu'on parle, on ne pouvait pas laisser passer ça. La prestation n'est pas acceptable, le comportement n'est pas acceptable et il fallait qu'on prenne nos responsabilités. Je comprends la colère des supporters, des partenaires et de tous les amoureux du club. Ce mercredi soir, nous n'avons pas fait honneur à l'institution, pas respecté le club", explique-t-il dans les colonnes de La Montagne.

Un ultimatum de trois matchs a été fixé

Et Xavier Ric ne semble pas avoir envie de faire preuve de patience puisque après ce premier bloc en demi-teinte, il a décidé de poser un "ultimatum" à son staff et ses joueurs : "Un cap a été fixé pour les trois prochains matchs. Et il est très clair : on doit les gagner. Les trois. C'est impératif pour se remettre dans le droit chemin. Staff et joueurs ont été mis devant leurs responsabilités. Il y a eu un manque d'humilité à Valence-Romans et si certains joueurs pensaient que la Pro D2 allait être simple à négocier, j'espère qu'ils vont rapidement prendre conscience de la tâche qui s'annonce". Voilà qui a le mérite d'être clair.

Les Brivistes pointent actuellement à la 11e place du classement avec 10 points. Le club corrézien se retrouve donc à égalité avec Mont-de-Marsan, Grenoble, Aurillac et Béziers.