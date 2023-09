Pro D2 - Valence-Romans inflige à Brive une sévère défaite et poursuit son sans-faute à domicile

Pro D2 - Ce promu n'en finit pas de surprendre les cadors du championnat à domicile! Après avoir dominé Colomiers et Biarritz, c'est Brive qui a fait les frais de l'excellence des Drômois sur leur pelouse pour une belle victoire bonifiée 45 - 10, la 3e en 3 journées à domicile. Dans cette rencontre dominée largement territorialement, en possession et tactiquement, on notera le boulot énorme des avants de Valence-Romans qui ont écœuré le pack briviste.

Quelle belle impression que donne cette formation très bien emmenée par Fabien Fortassin ! Confrontée à l'un des favoris de cette Pro D2, Valence-Romans a surclassé Brive au terme d'un match des plus aboutis et a confirmé son statut naissant de redoutable formation à domicile avec 3 victoires en autant de rencontres sur sa pelouse. Et ces victoires, comme celle acquise ce soir sur le CAB, ne souffrent d'aucune contestation. On croirait voir un club déjà fort rompu aux joutes à ce niveau de compétition.

Le début de rencontre était un round d'observation qui durait un quart d'heure. Le temps pour chaque équipe d'aller dans le camp adverse et récupérer une ou deux pénalités. Si Brive ouvrait le score dès la 3e minute, Valence-Romans n'était pas en reste et revenait puis passait devant au score (8e, 12e, 6-3). À l'orée du quart d'heure numéro 1, les Damiers allaient mettre leur première pierre à l'édifice avec l'essai de son ailier gauche Mawalu sur un très bon jeu au pied de son ouvreur Lucas Meret, décisif ce soir dans cet exercice. Mosese Mawalu utilisait d'abord son pied pour s'emmener le ballon puis ses mains pour aplatir (14e, 13-3). Des Valentinois pas timorés Valence-Romans fort de son avance méritée n'entendait pas s'arrêter en si bon chemin. Gênant les offensives adverses, les contenant très tôt sur le terrain grâce à la domination de son pack en mêlée notamment, il ne fallait attendre que 5 minutes pour doubler la mise avec cette fois son autre ailier, Adam Vargas. Depuis quelques minutes dans les 22m de Brive et après une charge axiale des avants, le jeu est ouvert sur l'aile droite pour un essai facile et transformé par Meret (19e, 20-3). La réaction des joueurs de Patrice Collazo se mettait alors en place avec 5 bonnes minutes passées (enfin) dans la moitié de terrain des Drômois. Mais cette présence se montrait surtout stérile et ne faisait paniquer à aucun moment la défense adverse, sûre de son fait. Après un travail énorme d'un Thembelani Bholi tout aussi énorme toute la rencontre durant, Meret permettait au pied de donner 20 points d'écart au VRDR (30e, 23-3). Une avance qui aurait pu ou dû tenir jusqu'à la pause sans cette action anodine menant à l'essai du CAB avant la pause. Sur un dernier ballon des Corréziens, Raffy semblait faire un en-avant et continuait à développer le jeu des siens jusqu'à l'essai en bout d'aile droite d'Arnold alors que les trois-quarts valentinois s'étaient arrêtés de jouer de façon coupable. Un essai qui relançait l'intérêt du match croyait-on alors (mi-temps, 23-10). Plus d'informations à suivre...