Cedric Coll, directeur du site de Toulouse et Occitanie pour France 2023, espère que les supporters de Nouvelle-Zélande - Namibie se présenteront tôt dans l'enceinte du Stadium pour éviter les embouteillages aux portes d'accès au stade.

Plusieurs stades de la Coupe du monde ont connu des problèmes d’accès, le week-end dernier. Qu’est-il mis en place sur votre site, à Toulouse, ce vendredi pour accueillir les All Blacks ?

Nous avons choisi d’ouvrir l’accès au stade dès 18 heures, soit trois heures avant le coupe d’envoi de la rencontre. Là, sur place, pour que les gens puissent se divertir en attendant le début du match, de nombreuses animations sont prévues. Les foodtrucks et buvettes ouvriront également trois heures avant, pour que les gens puissent se restaurer. Pour l’animation, il y aura sur le Plaza (notre parvis du stade), plusieurs bandas et la troupe de théâtre « Les Plasticiens volants ». Les collectivités locales auront également des stands avec des divertissements proposés aux personnes présentes, dans l’attente du match.

Pratique – Accéder facilement à la rencontre Nouvelle-Zélande – Namibie à Toulouse Ouverture du parking hospitalité à 17h30 Ouverture des portes à 18h Toutes les entrées A/B/C ouvertures 8 lignes de car pour seulement 2€ avec l’offre LIO De nombreuses animations sur le parvis du stade trois heures avant le match

Craigniez-vous malgré tout des problèmes d’accès ?

Nous sommes vigilants et nous encourageons les gens à venir très tôt au stade. Pour s’en prémunir, nous avons ouvert trois portes d’entrée au stade. Habituellement, pour les matchs du TFC ou du Stade toulousain, il n’y en a que deux.

La première expérience, avec l’organisation de la rencontre entre le Japon-Chili, doit vous rassurer...

Tout s’est bien passé, oui. Mais nous savons que nous profitions aussi d’un scénario favorable, avec une rencontre programmée le dimanche à 13h. Cette fois, la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et la Namibie est positionnée un vendredi soir, avec tout ce que cela implique de bouchons dans la ville en raison des sorties du travail. D’ailleurs, nous encourageons tous les détenteurs d’un billet à se présenter le plus tôt possible pour ce Nouvelle-Zélande – Namibie et à utiliser les transports en commun. 8 lignes de bus ont été spécialement créées pour rallier le stade pour seulement 2 euros avec le dispositif LIO (transports de la région Occitanie).