Le Castres Olympique a annoncé, aujourd'hui, la prolongation de son pilier Quentin Walcker jusqu'en 2026.

Arrivé à Castres en 2021, le pilier Quentin Walcker, a prolongé son contrat avec le CO jusqu'en 2026. Lui qui a déjà joué 45 matchs avec son club et totalise deux sélections en équipe de France. "Je suis fier de pouvoir porter ce maillot et heureux que le club et le staff me fassent confiance. Je ferai tout pour rendre aux supporters ce qu’ils méritent et ce qu’ils nous donnent tous les week-ends", a-t-il confié après l'annonce de la nouvelle.