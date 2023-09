Pro D2 - Sous un temps humide du côté du Pays Basque, le Stade Montois a croqué un triste Biarritz (17-37), au Parc des Sports d'Aguiléra. Les Landais ont construit leur succès sur une domination de leur paquet d'avants et sur une première période canon.

Qui a dit qu'Aguiléra était une terre maudite pour Mont-de-Marsan ? Défaits face à Vannes (13-22), lors d'un match délocalisé pour la 2e journée du championnat, les Montois ont levé les bras en vainqueur dans l'antre du Biarritz Olympique (17-37). La bande à Loustalot doit son succès grâce à une première période canon, où elle a su faire preuve d'efficacité et bonifier la domination du territoire.

Avec ce deuxième succès de rang, et le premier à l'extérieur, Mont de Marsan (10 points) prend place en milieu de classement (9e). Dans le même temps, Biarritz dégringole dans la zone rouge avant de partir en trêve (15e, 8 points).

Grâce à ses canonniers du fond du terrain (Laousse Azpiazu, Du Plessis), les Landais ont remporté la bataille du territoire. Après une première réalisation de Laousse Azpiazu (0-3, 8e), les Montois ont été récompénsés sur une merveille de lancement de jeu. À la suite d'une touche, Garrault a mis son équipe dans l'avancée en se proposant en premier attaquant. Derrière le ruck, avec quinze mètres à jouer sur la gauche, Du Plessis a entrepris un changement de sens. Sayerse a décalé Wavrin, qui a retrouvé... Du Plessis ! L'ex-Biarrot a marqué sans opposition (0-10, 12e). Devant des Basques amorphes, Laousse Azpiazu a engrangé (0-13, 18e).

Enfin dans le camp adverse, la bande à Jonas a réalisé une première offensive. Mais, Sau a récupéré la balle sur un grattage d'école. Loustalot a vite porté l'action sur l'aile. Laousse Azpiazu, à la suite d'une percée de dix mètres, a réalisé un coup de pied de recentrage. Du Plessis a repris le ballon du pied, et Sayerse a conclu (0-20, 24e).

En fin de première période, les locaux ont relevé la tête par le biais de Jonas, véritable détonateur offensif. L'arrière a profité d'une passe au pied de Hilsenbeck vers Cordin. Le malheureux Laousse Azpiazu a tapé le ballon vers l'arrière, mais surtout... vers Jonas qui a plongé en coin (5-20, 27e). Juste avant la sirène, l'alignement biarrot a égaré une grosse situation à cinq mètres de l'en-but adverse (38e).

Les avants montois importent tout sur leur passage

Au retour des vestiaires, les visiteurs ont réalisé un copier-coller de la première période. Tout juste entré en jeu, Idoumi, pour sa première apparition, a terminé un travail collectif à la suite d'un maul porté (5-27, 43e).

Au milieu de la deuxième période, Biarritz a relevé la tête par l'intermédiaire des trois-quarts. Kibirige, sevré du ballon, a percé le rideau défensif sur une relance. Il a joué par-dessus Du Plessis, et O'Callaghan a profité de l'erreur de Loustalot pour reprendre la possession. Face à une équipe sur le reculoir, Martin a fini le coup en coin (10-27, 56e). Un vent de révolte a soufflé sur Aguiléra, et Tougne a participé à maintenir l'espoir en marquant derrière un groupé pénétrant (17-27, 64e).

Laousse Azpiazu a stoppé l'hémorragie (17-30, 70e). Puis, la qualité du banc montois a fait la différence. Casadei a martyrisé El Fakir en mêlée. Biarritz a concédé cinq fautes dans ce secteur, et surtout un essai de pénalité qui a soldé le succès des équipiers de Garrault (17-37, 77e). Au micro de Canal +, Perraux a pesté à propos du visage montré par son équipe : "On a été nuls. On doit s'excuser. On chie sur le club. On ne se bat pas, on est mauvais. On doit réagir. Ce soir, on a été honteux." Dans deux semaines, Biarritz tentera d'avoir une réaction à Rouen. Le Stade Montois accueillera Aurillac.