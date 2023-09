L'Afrique du Sud affrontera la Roumanie avec une équipe très largement remaniée et plusieurs curiosités. Quatre demis de mêlée sont sur la feuille, dont Grant Williams, aligné à l'aile. Damian Willemse, habituel arrière des Springboks, débutera avec le numéro 10 dans le dos.

Raz-de-marée imminent pour les Springboks. Après sa victoire autoritaire face à l'Écosse (18-3), l'Afrique du Sud se présentera face à la Roumanie avec quatorze changements par rapport à son XV de départ du premier match. Seul Damian Willemse conserve sa place, mais l'arrière des Stormers sera titulaire au poste de demi d'ouverture, et formera la charnière avec Cobus Reinach. Le Montpelliérain sera d'ailleurs l'un des quatre demis de mêlée présents sur la feuille de match de Jacques Nienaber.

Grant Williams, l'électrique numéro 9 des Sharks, portera le numéro 14 et gardera l'aile droite de l'Afrique du Sud. Doté d'une vitesse supersonique, Williams devrait faire parler ses appuis de feu au milieu de la défense roumaine. Sur le banc, Faf de Klerk et Jaden Hendrikse devraient également faire leur rentrée et pourraient suppléer Williams au poste d'ailier. Sur l'autre aile, Makazole Mapimpi retrouvera sa place naturelle, alors qu'Andre Esterhuizen et Canan Moodie formeront la paire de centres.

La composition de l'Afrique du Sud face à la Roumanie Le XV de départ : 15. Le Roux ; 14. Williams, 13. Moodie, 12. Estherhuizen, 11. Mapimpi ; 10. Willemse, 9. Reinach ; 7. Smith, 8. Vermeulen, 6. Van Staden ; 5. Orie, 4. Kleyn ; 3. Koch, 2. Mbonambi (cap.), 1. Nche Remplaçants : 16. Fourie, 17. Kitshoff, 18. Nyakane, 19. Snyman, 20. Wiese, 21. Hendrikse, 22. de Klerk, 23. Kriel.

Les inquiétudes Marx et Etzebeth

Bongi Mbonambi sera le capitaine d'une équipe chahutée par les absences d'Eben Etzebeth et Malcolm Marx. Le premier est sorti après une demi-heure de jeu face à l'Écosse, et devrait être absent dix jours maximum, alors que le talonneur souffre d'une blessure "non divulguée" par le staff des Boks. "Je n'en suis pas sûr à 100 % que je peux vous dévoiler toutes ces informations. Je dois d'abord demander à la personne concernée, et surtout qu'il puisse donner le feu vert au médecin. Il sera la meilleure personne pour vous parler, mais nous sommes en attente d'examens complémentaires, à l'heure actuelle" a notamment expliqué dans l'embarras Jacques Nienaber.