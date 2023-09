Après avoir annoncé la composition d'équipe défiant la Roumanie, ce dimanche à Bordeaux, le sélectionneur des Boks Jacques Nienaber a révélé que cela pourrait être plus long que programmé pour son deuxième ligne Eben Etzebeth. Son talonneur Malcolm Marx s'est quant à lui blessé à l'entraînement du jour.

Il n'y a pas que la France qui commence à se faire des soucis concernant ses blessés. Touché à l'épaule lors du succès face à l'Écosse, samedi dernier, Eben Etzebeth a été annoncé absent pour "sept à dix jours", dixit Erasmus, en début de semaine.

Devant la presse, en ce début de soirée, Jacques Nienaber ne s'est pas montré aussi optimiste pour l'ex-Toulonnais, qui a pourtant repris le chemin de l'entraînement cet après-midi. "Depuis le début de la préparation, le staff a toujours été honnête avec vous sur ce point : nous avons besoin de joueurs à 100%. Pour battre l'Écosse, nous avons insisté sur le fait qu'il fallait être à 100% de nos capacités pour obtenir un bon résultat. Le rythme était si rapide... Pour Eben, nous pensons désormais qu'il s'agit d'une blessure qui nécessite dix à quatorze jours pour être rétabli. Ce mercredi, il était sur le terrain. On va devoir le gérer, et s'occuper de lui. Nous restons attentifs à sa situation, mais on le répète : il aura besoin de dix à quatorze jours. Une fois ce temps, il faudra qu'il soit à 100% de sa forme pour pouvoir postuler face à l'Irlande. Nous n'avons pas le luxe, avec le groupe dont nous disposons, de faire jouer quelqu'un qui a une forme incertaine. Actuellement, il est entre 95 et 98%. Mais, pour jouer, il faut se sentir à 100%."

La mystérieuse tuile de Malcolm Marx

De lui-même, Jacques Nienaber a révélé, à la surprise générale, que Malcolm Marx, le titulaire au poste de talonneur, s'était blessé lors de la séance du jour. "Il est allé passer des examens. Nous connaîtrons l'étendue de sa blessure plus tardivement, en ce jour."

Assailli de questions par les journalistes, alors que la limite de temps avait été dépassée, le boss des Boks, surpris des réactions, a botté en touche au moment de préciser ses propos. "Je n'en suis pas sûr à 100 % que je peux vous dévoiler toutes ces informations. Je dois d'abord demander à la personne concernée, et surtout qu'il puisse donner le feu vert au médecin. Il sera la meilleure personne pour vous parler, mais nous sommes en attente d'examens complémentaires, à l'heure actuelle." Les deux éléments n'ont pas été sélectionnés pour le match face à la Roumanie, mais les Boks s'inquiètent face à deux coups du sort avant de retrouver l'Irlande, pour le choc du 23 septembre.