La Coupe du monde a offert sa première belle histoire. En marge de France - Nouvelle-Zélande, l'ancien Wallaby James O'Connor a offert une place à Lino, un enfant victime d'une arnaque aux faux billets. Les deux "copains" ont assisté au match d'ouverture ensemble.

C’est assurément une des plus jolies histoires du week-end, de celles qui font toute la magie d’une Coupe du monde, et qui procurera très certainement un souvenir pour la vie à l’intéressé. Arrivés de Toulouse sur le parvis du Stade de France pour assister au match d’ouverture France - Nouvelle-Zélande, le petit Lino (10 ans) et son père ont découvert qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie aux faux billets. On imagine aisément leur terrible déception, eux qui avaient effectué six heures de trajet dans la journée pour gagner Saint-Denis…

J'ai un nouveau petit frère

Mais c’est précisément au moment où tout semblait perdu qu’une bonne fée se pencha sur le duo malheureux, en la personne de l’ex-Wallaby (33 ans, 64 sélections) et joueur du RCT James O’Connor, venu assister au match d’ouverture en présence d’un ami "beaucoup trop en retard pour arriver au coup d’envoi", O’Connor offrit une de ses deux places à Lino, qui eut le privilège d’assister à la rencontre auprès de lui tandis que son papa l’attendait à l’extérieur du stade.

"C'est drôle la vie parfois. Lino et son père se sont fait arnaqués avec des faux billets et ils ont voyagé six heures juste pour ce match du Mondial. Le karma ou la chance ont fait que mon ami était très en retard. J'ai donc un nouvel ami maintenant ! C'était un grand match et j'ai un nouveau petit frère". Sur la publication Instagram d'O'Connor, le père de Lino a également réagi : Mon fils a vécu une histoire hors du commun grâce à toi ! Tu es une très belle personne. MERCI !". Classe...