Envoyé spécial au Stade de France, Maxime Gutierrez nous racontait vendredi soir l'ambiance générale au cœur de l'événement.

Au-delà du terrain et du bonheur procurés par la victoire française (27-13), le France - Nouvelle-Zélande qui a ouvert le bal a été une véritable fête en tribunes. Avec une cérémonie d'ouverture qui a partagé les avis, la suite de la soirée a été un moment très fort. L'ambiance générale dans le stade a été salué par tous, public et acteurs.

Notre envoyé spécial au Stade de France Maxime Gutierrez a lui aussi été emballé par la ferveur et l'ambiance que les 78 000 spectateurs du soir ont proposé. "Peut-être que quelques personnes ont essayé de siffler, non pas en irrespect vis-à-vis du haka mais plus en soutien pour le XV de France. Bon, ces personnes ont vite été corrigées par le public à grands coups de "chuuut". Présent à ce moment-là évidemment, il a aussi été surpris par le fameux chant guerrier des All Blacks. "C'etait un moment très intense à vivre, c'était ma première fois face au haka et j'étais très impressionné".