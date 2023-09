Coupe du monde de rugby 2023 - Gregor Townsend : "L’arbitrage m’a frustré"

Face à la presse, le sélectionneur écossais a pesté envers les imprécisions de son équipe et les décisions arbitrales de cette partie à la suite de la défaite concédée face à l'Afrique du Sud (18-3).

Quels sentiments prédominent après ce revers ?

Je suis vraiment déçu. Nous avons été lents en première mi-temps. Il y avait des imprécisions dans notre jeu, mais ensuite nous sommes entrés dans le match. J'ai senti que physiquement nous étions plus que prêts à relever le défi de l'Afrique du Sud. Nous avons commencé à gagner des pénalités notamment en mêlée, ce qui a été un vrai plus dans cette partie. On a eu quelques opportunités, même si nous n’avons pas été très bons dans notre jeu offensif. À la pause, nous avons évoqué les choses à changer pour les mettre à mal au retour des vestiaires. Mais nous avons redémarré avec les mêmes imprécisions. L'Afrique du Sud a pris la possession du ballon pendant une longue période, et une fois qu’elle a pris le score, c’est devenu difficile, dans ces conditions et face à cette défense, de jouer un rugby basé sur les risques. Nous n’avons jamais eu la précision nécessaire pour les inquiéter dans cette partie.

Comment avez-vous trouvé l’arbitre de cette partie ?

L’arbitrage m’a frustré notamment sur l’action entre Dempsey et Kriel (un choc tête contre tête en début de partie, NDLR). Je l’ai vu avec plusieurs ralentis. On aurait dit qu'il s'agissait d'une collision frontale et je m'attendais à ce que l'arbitre vidéo vienne en informer l'arbitre.

Est-ce que cela aurait pu changer le cours de cette partie ?

Hier soir, un carton rouge n'a pas beaucoup changé la donne en faveur de l'Argentine, alors qui sait ? Mais, c’est frustrant de subir encore des incohérences dans la vision de ces actions. Cela nous frustre vraiment. Avant toute chose, nous sommes plus déçus par notre propre performance.

Qu’est-ce qui vous frustre dans votre performance ?

Je ne suis pas satisfait de notre précision en attaque. Nous avons été efficaces en défense, notamment sur les collisions. On n’a pas assez produit quand on a eu le ballon. C’est inhabituel. On doit féliciter la défense sud-africaine mais nous devons être bien meilleurs pour espérer quelque chose.

Pourquoi avez-vous autant utilisé le jeu au pied ?

L’Afrique du Sud a commencé à l'utiliser. Cela a donné lieu à beaucoup de coups de pied contestables dans les airs. Nous voulions inverser la pression. J'imagine que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons donné des coups de pied. Nous n'avons probablement pas eu assez d'attaques dans la moitié de terrain adverse, mais le plan est toujours de transférer la pression. On peut le faire par l'intermédiaire du pied, mais aussi en attaquant les espaces avec un jeu de passes. On n’a pas utilisé cette deuxième solution en seconde période. Nous savons que nous devrons être meilleurs à ce niveau.

Avez-vous été surpris par les intentions offensives adverses ?

Ils bougent beaucoup plus le ballon. C'était visible sur la première période. Ils ont vraiment fait évoluer leur jeu, ce n’est pas une surprise. Il est évident qu'ils vont chercher à poursuivre dans cette voie tout au long de la Coupe du Monde.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Russell, qui a semblé souffrir des côtes ?

Il s’agit bien d'une blessure aux côtes. On a pensé, dans un premier temps, qu’il ne pourrait pas continuer. Il a serré les dents et il s'est battu notamment en défense où il a rattrapé deux coups en deuxième période. Il a prouvé à quel point il aime ce maillot et ses équipiers.

Qu’avez-vous pensé des hymnes nationaux chantés par les enfants ?

J’ai adoré. J’ai déjà entendu les autres hymnes sur les précédentes rencontres. Notre hymne a été très bien chantée. J’ai apprécié ce moment.