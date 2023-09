Solidaire et collective en diable, la défense tricolore n’en a pas moins montré quelques signes de fragilité avec 20 % de duels défensifs perdus, en majorité au sein de la ligne de trois-quarts. La principale ombre au tableau idéal de ce match d’ouverture ? Très certainement...

Certes, on pourra nous rétorquer que les plaquages manqués par les Bleus n’ont pas été si lourds de conséquence que cela, puisque les deux essais concédés le furent sur des actions à... 0 plaquage manqué.

Sur la réalisation de Mark Telea au bout de 92 secondes en effet, c’est une montée en pointe de Moefana qui offrit à Rieko Ioane une faille si béante entre les deux centres français qu’aucun des deux ne fut en mesure de le toucher, avant qu’une passe au pied de Barrett permette à son ailier de pointer dans le dos de Damian Penaud. Pis, sur le 2e essai du numéro 11 kiwi, c’est un petit par-dessus signé… Ardie Savea qui permit de surprendre la défense bleu, avant qu’une longue passe de Ioane (sur laquelle on ne reviendra pas plus avant par décence, tant l’en-avant non signalé semblait grossier) lui permette de décaler son partenaire.

Le hic ? Il est qu’au-delà de ces deux coups d’éclat, les Néo-Zélandais ont mis les défenseurs tricolores en grande difficulté ballon en main. On redoutait avant le match que les absences sur blessure de Ntamack et Danty fragilisent le milieu de terrain français, on en a malheureusement eu la confirmation pendant 40 minutes durant laquelle les Bleus ont semblé comme tétanisés par la pression.

À la mi-temps, les statistiques étaient ainsi particulièrement alarmantes puisque les Bleus recensaient pas moins de 21 plaquages manqués, dont 4 pour Jalibert, Penaud et Fickou, et 3 pour Moefana. Avec 11 plaquages manqués en deuxième période, le total est même monté à 32 à la fin du match (127 plaquages réussis pou 159 tentés, soit un faible 80 % de réussite). Un déchet beaucoup trop important derrière qui se répercutait évidemment sur le reste de l’équipe, forcée de défendre en reculant pendant 40 minutes.

Galthié : "On a eu du mal à se connecter"

Alors certes, les Bleus sont parvenus à remettre de l’ordre dans la baraque, bien aidés il est vrai par un pack néo-zélandais particulièrement faible en deuxième période. Reste qu’on peut se poser la question : face à des All Blacks dignes de ce nom ou tout bonnement face à des concurrents comme l’Afrique du Sud ou l’Irlande, un si grand déchet dans les duels défensifs ne pourrait-il pas être beaucoup plus préjudiciable ?

"Ces erreurs de défense, c’est clairement un point d’amélioration en ce qui nous concerne, convenait le sélectionneur Fabien Galthié. Ce qui est certain, c’est qu’on doit être plus collectif. C’est vrai avec le ballon, mais surtout sans. Ça a été le point principal que nous avons identifié à la mi-temps. C’est la demande qui a été faite aux joueurs sur le terrain ainsi qu’aux finisseurs. Est-ce l’enjeu qui nous a fait nous rétracter ? Peut-être, même s’il y avait des signaux faibles que nous avions ressenti sur nos matchs de préparation, où nous avions déjà connu des difficultés à nous connecter entre épaules extérieures et intérieures. On a retrouvé ces problématiques sur la première partie du match mais la deuxième partie a en revanche été une réussite. On a défendu beaucoup plus collectivement."

L’impact des remplaçants peut ici aussi être souligné, notamment celui d’Arthur Vincent au centre qui a considérablement solidifié le milieu de terrain français, réalisant même deux grattages que n’aurait pas renié Jonathan Danty. De quoi envisager l'avenir avec plus de sérénité, sachant que le Rochelais devrait bientôt effectuer lui aussi son retour ? On peut en accepter l'augure...