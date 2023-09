Bienvenue sur Rugbyrama pour revivre le direct commenté de ce match de la Coupe du monde de rugby 2023 opposant l'Italie et la Namibie.

Deuxième match de la phase de poule, et on continue et termine avec la poule A. L'Italie d'Ange Capuozzo fait son entrée en lice dans la Coupe du monde face à la Namibie.

La rencontre débutera à 13h (heure française) et se déroulera à Saint-Etienne.

L'arbitre du jour sera M. Andrew Brace.