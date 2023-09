L'arrière du XV de France Thomas Ramos s'était préparé à être particulièrement sollicité sous les ballons hauts face à des All Blacks qui utilisent beaucoup cette arme. Et le Toulousain fut royal dans ce domaine, apportant énormément de confiance à son équipe lors de la victoire en match d'ouverture ce vendredi soir.

Comment expliquez-vous l’excellente deuxième mi-temps française ?

On avait envie de revenir avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Il est vrai qu’à la pause, nous étions devant au score sans être forcément satisfaits de notre première mi-temps. On a pris un essai d’entrée, comme en début de match, mais on a eu une superbe réaction et on a su dominer notre adversaire. On a su aussi garder des ballons, chose qu’on n’avait pas faite en première mi-temps avec beaucoup de ballons tombés sur le plan offensif.

Y a-t-il eu un peu de stress au début ? Avez-vous été pris par l’événement ?

Honnêtement, je ne pense pas. On avait bien préparé le match, on savait la grosse ambiance qui nous attendait. Nous sommes habitués aux matchs au Stade de France même si ça restait un premier rendez-vous d’une Coupe du monde à la maison. Mais je ne crois pas que nous étions stressés ou tendus. Après, ça arrive, tu peux te faire prendre sur un premier lancement… Je trouve aussi qu’on a su ne pas s’affoler. Derrière le coup d’envoi, on a obtenu une pénalité et marqué trois points. Cela nous a fait entrer dans le match.

En parallèle de la joie intense que fut le succès face aux All Blacks ce vendredi soir (27-13), le XV de France a aussi eu la peine de perdre Julien Marchand.https://t.co/EmLEJvMYJy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 8, 2023

La blessure rapide de Julien Marchand vous a-t-elle perturbés ?

Julien, c’est un leader de combat devant, tout le monde connaît ses qualités. Forcément, nous sommes tristes pour lui et espérons que ce n’est pas trop grave. Ce n’est pas un garçon qui sort facilement du terrain, donc nous sommes un peu inquiets pour lui. On va croiser les doigts. Mais Peato (Mauvaka) a fait aussi une grosse entrée. Cela montre la complémentarité entre les deux.

Vous avez vécu de sacrés duels sous les ballons hauts…

Oui, on sait que les chandelles sont une arme au pied que les All Blacks utilisent sur tous leurs matchs. On avait fait un focus là-dessus. Je pense qu’on a remporté notre duel dans les airs. Je suis très content qu’on puisse rivaliser avec des équipes comme celle-ci dans ce domaine.

Vous attendiez-vous à être particulièrement visé ?

C’était soit moi, soit Matthieu (Jalibert) puisqu’on travaille à deux derrière. On a aussi vu Antoine (Dupont) récupérer un ballon parce que la chandelle était trop courte. Gabin (Villière) également. C’est un travail collectif ; dans la semaine, on dit souvent que ce ne sont pas que l’arrière ou l’ouvreur qui doivent assumer ces ballons. En tout cas, on essaye de mettre une pression sur le 10 adverse, de bloquer la course des mecs qui montent.

Vous avez même été chahuté et bousculé plusieurs fois en l’air, mais vous y êtes revenu…

Oui, un peu bousculé, mais c’est le jeu. Ils sont là pour monter dans les airs et gagner leurs duels.

Qu’avez-vous pensé de l’ambiance ?

C’était super. Nous sommes habitués à avoir des ambiances folles au Stade de France, sur chaque match. Là, d’autant plus pour un match d’ouverture de la Coupe du monde. On prend énormément de plaisir à communier avec ce public, à l’entendre et à échanger pendant le tour d’honneur.

Est-ce l’entame rêvée dans cette compétition ?

C’est évidemment une entame idéale mais il faudra rester sérieux et ne pas prendre à la légère les trois matchs qui restent. Déjà, pour nous, pour bien travailler, être bons collectivement et peaufiner notre jeu. Puis pour ne pas manquer de respect aux adversaires qui nous attendent. On a les moyens de faire de belles choses.

Les All Blacks n’avaient jamais perdu en match de poule de Coupe du monde. Avez-vous envoyé un signal fort ?

Je ne sais pas. Cela risque de davantage faire parler de leur côté que du nôtre. C’est fort ce qu’on a réussi à faire mais on va rester concentré sur nous, sur notre chemin, notre histoire.

HI-STO-RIQUE on vous a dit ! \ud83d\udcaa\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7https://t.co/yn0JPlzWl5 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 8, 2023

Les joueurs de l’équipe de France de football sont venus vous voir dans le vestiaire. Avez-vous reçu des félicitations de Mbappe sur votre jeu au pied ?

Non, pas de Mbappe. J’ai un peu discuté avec Olivier Giroud, qui est plus habitué au jeu aérien (rire). Ça fait plaisir de les voir venir à notre rencontre, d’autant que je ne les imagine pas venir voir beaucoup de matchs de rugby. Dans notre équipe, il y a de grands amateurs de foot.