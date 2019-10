Affaire Jaco Peyper : investigation en cours

Cette photo, prise à Oita, la ville où s'est récemment disputé l'un des quarts de finale de la compétition mondiale, a fait le tour de la planète. On y voit Jaco Peyper, l'arbitre sud-africain de la rencontre entre la France et le pays de Galles, mimer aux côtés des supporters britanniques le coup de coude qui valut à Sébastien Vahaamahina une expulsion logique.

A ce sujet, plusieurs questions s'imposent : y a-t-il scandale ? Jaco Peyper (39 ans) est-il sorti du rôle qui est le sien ? Ou alors, un arbitre international a-t-il également le droit aux moments de légèreté qui caractérisent les après-matchs, qu'ils soient internationaux ou pas ? Difficile à dire et, du côté français, la pilule a visiblement du mal à passer. "Peyper, il est fini", confiait lundi matin un haut responsable fédéral,. Un peu plus tôt dans la journée, le vice-président de la FFR en charge des équipes de France, Serge Simon, réagissait vertement via le réseau social Twitter : "Cette photo, si elle est vraie, est choquante et des explications seront nécessaires."

Dans la foulée, le directeur exécutif de World Rugby, l'ancien trois-quarts centre du Racing Brett Gosper, nous confiait : "Je n'ai pas de commentaire à faire à ce sujet. Je peux seulement dire que World Rugby est consciente des faits et qu'une investigation est actuellement en cours."

D'ici peu, l'instance dirigeante du rugby mondial donnera son verdict sur l'épisode Jaco Peyper. L'arbitre sud-africain, qui dirigeait à Oita son cinquantième match international, sera-t-il sanctionné pour sa bravade ? Prendra-t-on en compte le caractère "festif" et léger de la situation ? D'habitude, World Rugby ne badine pas avec le protocole. Et il semblerait que sur ce coup-là, Peyper en soit quelque peu sorti...

Par Marc Duzan (via Midi Olympique)