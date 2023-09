Face à la presse, avant la rencontre face à l'Afrique du Sud, le sélectionneur de l'Écosse s'est confié à quelques heures du match d'ouverture de la coupe du Monde.

Avant dimanche, Gregor Townsend s'est montré impatient d'assister à ce France - Nouvelle-Zélande. Questionné sur le fait de savoir comment il fallait gérer la pression d'une entrée en lice en coupe du Monde, le sélectionneur a pris, exemple à l'appui, l'affrontement entre le XV de France et les All Blacks. "On est tous en surchauffe (rires). Plus sérieusement, c’est une part de notre travail. Le groupe doit être calme, mais forcément, pendant les derniers jours de préparation, il y aura une charge émotionnelle importante pour toutes les nations."

Affronter la France, un levier

Il prendra en tout cas un malin plaisir à suivre cet affrontement du style "hors catégorie". "Ce soir, nous allons regarder la cérémonie d’ouverture et le premier match de cette coupe du Monde. Ce France – Nouvelle-Zélande s’annonce comme une rencontre exceptionnelle. Je suis certain que les joueurs ressentiront une adrénaline et une excitation nerveuse à part." Une nation peut-elle être avantagée par cette sensation hors norme ? "À vrai dire, c'est une question de savoir si le verre est plein ou vide. Si on voit le côté négatif, cela peut réduire la concentration. Si on voit le positif, cette atmosphère peut vous donner une énergie débordante."

En match de préparation, l'Écosse a vécu le fait d'affronter la France, dans un contexte hostile, à quelques jours de la Coupe du Monde. Townsend a avoué que cela avait été un levier, dans le cas de l'Écosse. "Nous y sommes allés comme si nous n’avions rien à perdre. Nous avons joué les favoris de la coupe du Monde, devant leurs supporters. Je pense que c’est aussi grâce à ça que nous avons réalisé une bonne partie. Il faut trouver un équilibre entre l’esprit d’outsider, et l’idée que vous êtes là pour gagner. Ce soir-là, nous n'avons pas été loin, à trois points."