Pour tout savoir sur Reda Wardi

Découvrez Reda Wardi, le pilier gauche du XV de France et du Stade rochelais. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 28 ans Taille et poids : 1,85 m et 11 kg Poste : pilier gauche Club : Stade rochelais Palmarès : Champions Cup (2022, 2023) Son parcours Natif de Montpellier, Reda Wardi intègre le centre de formation du MHR en 2009 où il monte de catégories en catégories peu à peu jusqu'à atteindre les Espoirs. En 2015, le Français décide de rejoindre Béziers pour gagner davantage de temps de jeu. Il joue le premier match professionnel de sa carrière avec le club méditerranéen en novembre 2015 contre Carcassone. Il gagne du temps de jeu au fur et à mesure avant de s'imposer dans le club et d'être repéré par La Rochelle, qui le recrute en 2019. Avec le club maritime il s'impose rapidement comme un joueur important de l'effectif au point de mettre Dany Priso sur le banc. Il disputera les trois finales européennes du Stade rochelais. Ses points forts Que ce soit à Béziers ou avec le Stade rochelais, Reda Wardi a acquis une grande expérience à son poste. Sélectionné avec le XV de France que depuis un an, il a également pris beaucoup de confiance avec le groupe des Bleus. Très puissant ballon en mains, le pilier est également très précieux dans le secteur de la mêlée ou bien défensivement et dans les rucks. Lui et la Coupe du monde 2023 Avec la récente blessure de Cyril Baille lors du match de préparation contre l'Écosse, Reda Wardi à toutes ses chances pour disputer le match d'ouverture de la Coupe du monde en tant que titulaire. En concurrence avec le Toulonnais Jean-Baptiste Gros, il pourrait être le numéro un pour affronter les All Blacks au Stade de France. Si ce n'est pas le cas, il rentrera certainement en cours de jeu.