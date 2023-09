Pour tout savoir sur Arthur Vincent

Découvrez Arthur Vincent, le centre du XV de France et de Montpellier. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 23 ans Taille et poids : 1,83 m et 88 kg Poste : Centre Sélections : 16 sélections Club : Montpellier Palmarès : Top 14 2022 (Montpellier), Champion du monde U20 2018, 2019, Tournoi des 6 Nations U20 2018, Oscar Espoir International 2021 Midi Olympique Son parcours Né à Montpellier, Arthur Vincent est toujours resté dans sa région natale. Débutant le rugby au RC Mauguio-Carnon, il rejoint le MHR à partir de ses 13 ans. Depuis, il est toujours resté dans le club héraultais. En 2017, à seulement 18 ans, il dispute ses premières minutes en Top 14. Dans la foulée, il dispute les deux Mondiaux qui vont sacrer les U20, à chaque fois en étant un cadre de cette équipe. Titulaire lors du premier Tournoi des 6 Nations de l'ère Galthié, il n'a depuis jamais quitté le groupe des Bleus, sauf blessure. Ses points forts Dans l'ombre d'Anthony Jelonch, Arthur Vincent a lui aussi fait un retour miraculeux pour la Coupe du monde. Une résilience à toute épreuve, qui lui donne une envie débordante de bien faire durant cette compétition. À l’aise ballon en main et capable de créer des brèches, il a déjà prouvé sa capacité à répondre présent dans les grands matchs, avec notamment une finale de Top 14 2022 exceptionnelle. Lui et la Coupe du monde 2023 Qu'il y soit est déjà un exploit. Avec deux graves blessures au genou en l'espace de trois ans, ils ne sont pas nombreux les joueurs à revenir au niveau international. Mais Arthur Vincent fait partie de cette classe à part. Sa partition face aux Fidji à prouver qu'il était prêt. Joueur de complément, il pourrait se nourrir de miettes pour grimper dans la hiérarchie au fil de la compétition.