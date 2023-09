Pour tout savoir sur Antoine Hastoy

Découvrez Antoine Hastoy, le demi d'ouverture du XV de France et du Stade rochelais. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 26 ans Taille et poids : 1.80 m et 86 kg Poste : Demi d'ouverture Sélections : 4 sélections Club : Stade rochelais Palmarès : Champions Cup 2023 (Stade rochelais), Meilleur réalisateur de la Champions Cup 2023 Son parcours Né à Bayonne, Antoine Hastoy a démarré le rugby dans le club du RC Billère ASPTT Lescar. Rapidement, il va rejoindre la Section paloise, alors qu'il n'a que 14 ans. C'est avec ce club qu'il va découvrir le haut niveau. Il fera ses premières feuilles de match lors de la saison 2015/16, lors des dernières journées de la saison. Mais il va commencer à avoir un temps de jeu conséquent à partir de 2018 et s'installer comme le titulaire au poste dans la foulée. Suite à ses bonnes prestations à Pau, il est sélectionné avec les Bleus pour la tournée au Japon en 2022. L'été de la même année, il rejoint le Stade rochelais, où il remporte la Champions Cup en 2023. Ses points forts Antoine Hastoy est un meneur de jeu hors pair. Il joue juste, sans jamais en faire trop. Bon au pied, il gère sa ligne des trois-quarts avec brio. Moins fantasque que ses concurrents au poste d'ouvreur, il est d'une régularité impressionnante et déçoit rarement. Sa précision face aux perches est aussi un élément à mettre en sa faveur. Lui et la Coupe du monde 2023 Antoine Hastoy a une hiérarchie à bousculer. Profitant malgré lui de la blessure de Romain Ntamack, il devrait démarrer la Coupe du monde dans le rôle du remplaçant de Matthieu Jalibert. Mais sa prestation tout en justesse face aux Fidji et ses futures apparitions en phases de poules pourrait lui permettre de prendre la place de titulaire pour la fin de la compétition.