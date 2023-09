Si le Top 14 marque une pause, la Pro D2 continue en s'adaptant ! Pour cette première journée en parallèle de la Coupe du monde, Grenoble et Biarritz se retrouveront ce mercredi soir alors que le reste des rencontres se joueront jeudi soir. Lors de cette 4ème journée les Agenais devraient être les seuls à s'imposer à l'extérieur alors que Dax pourrait subir sur la pelouse de Soyaux-Angoulême... Voici nos pronos !

Grenoble - Biarritz

Après une intersaison pour le moins mouvementée, les Grenoblois semblent en difficulté sur ce début de championnat. Le FCG a débuté cette saison avec un handicap de six points et se retrouve donc à la dernière place du classement avec au compteur une seule victoire face à Mont-de-Marsan. Après une défaite sur la pelouse du promu dacquois, ce match face à Biarritz sera l'occasion de se reprendre pour Grenoble qui doit absolument rattraper son retard au plus vite.

Notre prono : victoire de Grenoble

Rouen - Agen

Après les performances d'Agen face à Brive et Nevers, les Rouennais savent à quoi s'attendre jeudi soir. Après s'être inclinés d'un point la semaine passée face à Béziers, les hommes de Tillous-Borde auront à cœur de s'offrir une deuxième victoire dans leur antre. Mais face à Agen cela risque d'être compliqué. Avec les ambitions affichées, difficile d'imaginer le SUA se priver d'un bon coup sur la pelouse de Robert-Diochon.

Notre prono : victoire d'Agen

Vannes - Montauban

Les Vannetais pointent actuellement à la 2e place du classement. Avec un très beau début de saison, difficile d'imaginer les hommes de Jean-Noël Spitzer s'incliner dans leur antre. Mais attention à des Montalbanais qui se sont offert une victoire face à Brive le week-end dernier. L'USM a montré tout son caractère et a prouvé qu'elle était capable de rivaliser avec les meilleurs de ce championnat.

Notre prono : victoire de Vannes avec bonus défensif pour Montauban

Mont-de-Marsan - Béziers

Début de saison plus que mitigé pour les Montois qui ont enchaîné trois défaites. Face à des Biterrois qui n'ont jamais vraiment brillé depuis le début de la saison (avec une défaite et deux succès étriqués), le Stade Montois pourrait s'offrir sa première victoire de la saison.

Notre prono : victoire de Mont-de-Marsan

Colomiers - Aurillac

Les hommes de Julien Sarraute devront se reprendre s'ils veulent être à la hauteur de leurs ambitions. Après les défaites face à Biarritz et Valence-Romans les Columérins pointent à la 13e place du classement avec 5 points au compteur. Même bilan pour Aurillac qui reste sur deux défaites consécutives. Dans son antre, Colomiers Rugby devrait glaner de précieux points.

Notre prono : victoire de Colomiers

Nevers - Valence-Romans

Après la cruelle défaite face à Provence Rugby les Nivernais devront se remettre en ordre de marche. Depuis le début de la saison les hommes de Xavier Péméja ne semblent pas avoir retrouvé la forme affichée ces derniers temps. Face au promu il faudra donc retrouver les automatismes car Valence-Romans s'est montré très en forme lors des deux dernières journées !

Notre prono : victoire de Nevers

Soyaux-Angoulême - Dax

C'est un sacré duel qui s'amorce sur la pelouse du SA XV. Si ces deux équipes font figure d'outsiders dans ce championnat elles ont su montrer au cours des premières journées qu'il ne faudrait pas les prendre à la légère. Bien que Dax apparaisse plus en difficulté, cette équipe s'est tout de même imposée face à Grenoble la semaine passée. Pour cette rencontre Soyaux-Angoulême semble avoir tous les arguments pour s'offrir une deuxième victoire.

Notre prono : victoire de Soyaux-Angoulême