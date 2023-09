Les Montalbanais se sont imposés face à Brive et ont montré une force collective encore peu aperçue jusqu’ici. Un détail qui a fait la différence face aux hommes de Patrice Collazo.

Qui aurait parié sur une victoire montalbanaise ? Au vu du début de saison de Montauban et de la dernière sortie des Brivistes face à Béziers, pas grand monde à vrai dire… Mais là n’est finalement pas le sujet. La vraie question, c’est comment l’USM a réussi à battre ce que certains considèrent comme l’ogre du Pro D2, tout droit arrivé du Top 14 ? Pour Pierre-Philippe Lafond la clé de ce succès au-delà des qualités physiques et techniques aperçues sur le terrain réside dans l’état d’esprit sans faille des siens : "Bravo aux joueurs. Ils ont fait preuve de caractère. Ce n’était peut-être pas notre match le plus abouti… Ça ne l’est pas c’est certain. Nous avons été indisciplinés, il y a eu des problèmes en conquête mais nous avons fait preuve de courage, d’abnégation, de volonté et de fraternité à certains moments. C’est sans doute ce qui nous a permis de renverser les éléments et ce match qui n’était pas en notre faveur. C’est un match qui fait date dans la construction d’un groupe. Face à la difficulté, nous avons su réagir." Un peu cliché sans doute mais cette force collective, peu aperçue jusqu’ici, a fait la différence et arrive probablement au meilleur des moments. En tout cas, sans ça, les Montalbanais n’auraient sans doute jamais remporté ce match quand à la 48e minute de jeu ils se retrouvaient réduits à quatorze pour le reste de la rencontre.

Un carton rouge et tout bascule ?

Un déblayage dangereux avec un contact à la tête de Quentin Witt sur l’un de ses adversaires qui débouchait sur un carton rouge. Le tournant du match se trouvait sans doute ici. Alors que les fautes s’accumulaient d’un côté comme de l’autre, les visiteurs du jour ne parvenaient pas à prendre le large pendant que les hommes de "PP" Lafond tenaient le cap : "Dans un passé pas si lointain on se serait sans doute effondré. Sur ce match les joueurs se sont démultipliés. C’était beau à voir. Nous étions à quatorze contre quinze mais nous avons fait preuve de beaucoup de cœur et parfois au rugby quand on ne maîtrise pas tous les systèmes ou les combinaisons le cœur ça corrige beaucoup de choses", assurait le manager. Bien évidemment il n’y a pas eu que le cœur. Il y a eu cette belle entame qui mettait tout de suite les Sapiacains en confiance avec une réussite offensive qui se poursuivait tout au long de la rencontre, un Jérôme Bosviel en grande forme (voir page 22), toujours aussi précieux au pied qui claquait un drop dont il a le secret dans les derniers instants de ce match, et un défi physique relevé par un paquet d’avants emmené par un Tyrone Viiga toujours aussi puissant. Bref, le peu d’étoiles qui brillaient au-dessus de Sapiac vendredi soir étaient alignées et laissent entrevoir de belles choses pour l’avenir.