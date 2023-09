Didier Deschamps a apporté son soutien au XV de France en marge du match amical des Bleus du football face à l'Allemagne. Le sélectionneur français a déjà hâte de suivre le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande.

Le XV de France a reçu un soutien étoilé. Didier Deschamps a expliqué qu'il serait supporter des Bleus pour le Mondial, lors d'une conférence de presse ce lundi, en marge de France - Allemagne. Le sélectionneur français, titré deux fois en tant que joueur et entraîneur (1998 et 2018), est déjà impatient de regarder le match d'ouverture des Bleus face à la Nouvelle-Zélande (8 septembre, 21h15).

"Je n'ai pas échangé avec Fabien Galthié mais j'ai passé une très belle journée avec eux. ils sont dans leur préparation, je suis dans la mienne (NDLR : match amical face à l'Allemagne, le 12 septembre). Évidemment, je serai un supporter du XV de France, avec ce match d'ouverture qui attend l'équipe de France vendredi. Il y a un engouement populaire logique de part les réussites du groupe depuis quelques années. Les attentes sont élevées, c'est de leur faute (rires), mais c'est plutôt une bonne chose. Ils vont entrer dans le vif de la compétition vendredi contre les All Blacks... J'ai hâte de voir cela !".

Platini également derrière les Bleus

Plus tôt dans la semaine, un autre grand nom du football français a déclaré sa flamme aux hommes de Fabien Galthié. Dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique, Michel Platini a notamment expliqué que "cette génération tricolore est magnifique. Elle est aussi portée par un championnat très resserré, très exigeant… Mais n’aura-t-il pas d’incidence, par rapport aux Irlandais ou aux All Blacks, sur le physique du XV de France lors du Mondial ? Nos rivaux jouent beaucoup moins, de ce que je comprends… J’ai peur que nos Bleus arrivent au Mondial plus fatigués que leurs grands rivaux…"

Michel Platini nous a reçu pour évoquer l’amour qu’il porte au rugby. Il a parlé de Serge Blanco, des troisièmes mi-temps avec Palmié et Imbernon, du XV de France actuel, de l’arbitrage vidéo et du jeu au pied de Camille Lopez…



L'entretien complet > https://t.co/qGeMU2uMDz pic.twitter.com/igm0sgImfq — Midi Olympique (@midi_olympique) September 5, 2023

Ce lundi, Emmanuel Macron a lui rendu visite au XV de France pour témoigner du soutien de la Nation aux Bleus. Le président de la République a motivé les coéquipiers d'Antoine Dupont en expliquant qu'ils étaient "tous d’immenses champions. Il y a devant moi des individualités, du talent… Mais c’est parce que vous serez des frères d’armes que vous réussirez. L’équipe est plus grande que les individualités. La nation est plus grande que chacun d’entre-nous".