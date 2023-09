Ce lundi, le président de la République Emmanuel Macron a rendu visite aux Tricolores, leur demandant de croire en leurs chances en vue de cette Coupe du monde. Pour lui, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont "67 millions de Français" derrière eux.

La visite du président de la République Emmanuel Macron au camp d’entraînement des Bleus, à Rueil-Malmaison, était un moment attendu de la semaine du XV de France. Ce lundi, le chef du gouvernement a donc posé le pied dans les Hauts-de-Seine aux abords de 13 heures et alors que les Tricolores, sous le cagnard francilien, terminaient la séance du jour par une partie de tennis-ballon. A son arrivée sur le petit stade du RAC (Rueil Athletic Club), le président Macron salua d’abord un par un les Tricolores, qui formaient un cercle au milieu de la pelouse, avant de leur tenir un discours de quelques minutes : "Je ne suis pas là pour vous mettre la pression, messieurs. Je voulais simplement être parmi vous en ce début de semaine pour vous dire que vous avez 67 millions de Français derrière vous. […] C’est une chance inouïe pour une génération comme la vôtre de participer à une Coupe du monde, mais aussi de la disputer à domicile. C’est une chance, un privilège mais beaucoup de devoirs vont aussi avec."

Emmanuel Macron : "La nation est plus grande que chacun d’entre-nous"

Dans la foulée, Emmanuel Macron - qui a également déjeuné avec le XV de France à l’hôtel Renaissance, situé à deux kilomètres de là- demandait à Antoine Dupont et ses coéquipiers de croire en leur potentiel. "Vous êtes l’équipe la mieux préparée au monde. Vous êtes la plus grande équipe et il n’y a pas de doute à avoir là-dessus : rentrez vendredi soir dans cette compétition avec détermination et quelque chose me dit, vu le tirage, qu’il vous faudra continuer très fort".

Peu avant de quitter les installations de Rueil-Mamaison où les Tricolores seront basés pendant toute la phase de poule, le président de la République concluait : "Vous êtes tous d’immenses champions. Il y a devant moi des individualités, du talent… Mais c’est parce que vous serez des frères d’armes que vous réussirez. L’équipe est plus grande que les individualités. La nation est plus grande que chacun d’entre-nous". Pour mémoire, Emmanuel Macron avait déjà rendu visite aux Tricolores en novembre 2021, à Marcoussis . Quelques jours plus tard, Antoine Dupont et ses coéquipiers avaient battu les All Blacks à Saint-Denis (40-25)… Des fois que l’histoire ne bégaye…