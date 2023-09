Le Président de la République Emmanuel Macron va rencontrer les Bleus ce lundi à quatre jours du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande.

Emmanuel Macron, le Président de la République, est attendu ce lundi aux alentours de 13 heures au camp de base des Bleus à Rueil-Malmaison.

À quatre jours d'affronter les All Blacks au Stade de France (21h15) en ouverture de la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), le chef de l'État va partager un déjeuner avec les hommes de Fabien Galthié et du capitaine Antoine Dupont. En 2019, déjà, le Président s'était rendu à Marcoussis pour discuter avec les internationaux français avant leur départ pour le Japon.

Vendredi soir, Emmanuel Macron sera présent dans les tribunes du Stade de France pour le match tant attendu face aux All Blacks. Logés dans le complexe hôtelier de l’hôtel Renaissance, les Bleus fignolent leur préparation. Dimanche soir devant les médias, le capitaine Antoine Dupont a réagi à "l'affaire Chalureau", qui agite l'actualité récente. Pour le demi de mêlée, le groupe "n’a pas été affecté par tout ça. […] On était au courant de cette affaire, d’ailleurs encore en instruction. Avec nous, Bastien a toujours été exemplaire en dehors et sur le terrain. Il remplit parfaitement son rôle."