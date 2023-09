"On a discuté avec le staff"

"Quitter le groupe ? On a discuté avec le staff du XV de France, la procédure est ancienne et connue par tout le monde. J'ai voulu m'exprimer (en pleurs). Ça touche ma famille, et c'est pour ça que j'ai voulu parler devant vous. Je voulais clarifier cela devant vous, je ne suis pas un raciste mais un fédérateur. La beauté du sport c'est la diversité de sa communauté."