Les Castrais ont réussi un vrai festival en écrasant Bayonne 37-0 et en marquant quatre essais. David Darricarrère ne boudait pas son plaisir évidemment après cet après-midi inespéré.

Quel était le plan tactique pour cette rencontre ?

Quand on a vu le vent violent qui soufflait et qu’il nous serait favorable au coup d’envoi, on s’est dit qu’il fallait jouer chez eux en première période, et espérer marquer rapidement. Il y avait aussi l’idée de ne pas lâcher trop d’énergie durant le premier acte, car on savait qu’on devrait le porter beaucoup plus après le repos. Les Bayonnais n’ont pas pu enchaîner leur jeu , à cause d’une certaine fébrilité, mais aussi de notre défense. Je crois qu’on a su les mettre sous pression dans les 40 premières minutes en se disant qu’ils allaient revenir fort en deuxième période.

On vous suit...

On se disait qu’il faudrait donc bien défendre et se nourrir de turn overs. Et en plus, on a réussi notre entame de deuxième période en marquant un deuxième essai rapidement. On s’était justement dit qu’il faudrait marquer rapidement pour enfoncer le clou et ne pas subir la pression contre le vent. Ce deuxième essai (par Adrien Séguret, NDLR) les a mis encore plus dans la difficulté, on a récupéré des ballons, on les a bien utilisés et on a pu prendre le large au score. On a su jouer les duels, on a su jouer debout, on a franchi et on a décalé le jeu face à ce pack surpuissant et trouver les espaces un peu plus loin.

Avez-vous été surpris de voir les Bayonnais choisir de débuter contre le vent ?

Vous savez, dans ces cas-là, on élabore toujours une stratégie. Les Bayonnais voulaient tenir le ballon, ils l’ont fait, énormément, mais on a su leur mettre la pression et ils ont fait beaucoup de fautes de mains, on a engrangé des pénalités et tout s’est enchaîné.

Castres écrase Bayonne et confirme son bon début de saison !



Le film du match > https://t.co/RzY4l7LoJl#COAB pic.twitter.com/57j74lHILU — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 2, 2023

Vous marquez quatre beaux essais...

Oui, c’est très satisfaisant, on travaille pour ça. Les joueurs se sont éclatés, ils ont trouvé des espaces, ils ont joué debout. Quand on y arrive, on est les plus heureux.

Y a-t-il des blessés à déplorer ?

Oui Filipo Nakosi. Il a remplacé Gregory Palis, blessé à l’échauffement à une cheville, puis Filipo s’est rapidement blessé à son tour au poignet après un très bon début de rencontre. Il est sorti remplacé par Louis Lebrun, qu’il faut féliciter car nous avons bricolé parce qu’il a joué à trois places ; à l’aile d’abord, puis au centre à l’ouverture et il a même failli finir à l’arrière.

Deux joueurs nous ont impressionnés aujourd’hui, Julien Dumora et Leone Nakarawa. Qu’en avez-vous pensé ?

Julien est un vrai leader de groupe, de vestiaire mais aussi de jeu ; il fait les bons choix, il sait quand il faut relancer, jouer au pied ou temporiser. Et ça nous a beaucoup servis aujourd’hui. Il a une vraie connaissance du rugby en général et de notre équipe. Il ne vieillit pas, tout simplement. Quant à Leone Nakarawa, il a fait un très gros match. Il a envie de ce rugby fait d’off loads, c’est son rugby à lui. Mais il sait aussi accomplir les tâches obscures, on l’attend là-dessus parce que le reste, on sait qu’il sait le faire. Aujourd’hui, il a montré qu’il était à un bon niveau, même si malheureusement pour lui, il ne fera pas la coupe du monde avec les Fidji. Mais ça lui permet de donner toute son énergie au Castres Olympique. Je vois à l’entraînement, tout ce qu’il fait, c’est un gros travailleur, même s’il n’en a pas l’air. Il est en très grande forme physique. J’en profite pour féliciter toute notre cellule performance et nos kinés qui lui permettent d’être dans une telle condition.