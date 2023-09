Concernant les blessures qui ont été le gros point noir de la préparation estivale des Bleus, Galthié assénait un cinglant : "La Coupe du monde, ce n'est pas pour les mauviettes" . Il poursuivait : "On est très déçu pour Paul qui a fait des efforts énormes pour revenir. Il a été victime de problèmes musculaires, on a tout fait pour l'accompagner. Malheureusement il s'est blessé mais il rejoint la liste des joueurs en attente. On a trois matchs en vingt jours et on a besoin de quatre seconde ligne. On s'est préparé depuis juin, chaque blessure est dure à encaisser mais on s'est préparé."