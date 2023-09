Trois matches, trois victoires, et voilà une nouvelle journée que le Stade Français va terminer en tête du classement du Top 14, après sa victoire ce samedi après-midi contre le Montpellier HR (24-9). A Jean Bouin, les Parisiens ont piqué à la demi-heure de jeu pour prendre l’avantage, et conclu par un essai au retour des vestiaires, avant de passer toute la seconde période à défendre. Avec succès, puisqu’ils ont tenu et terminent avec le bonus offensif. Montpellier a insisté, persévéré, sans jamais être récompensé.

La rencontre a mis beaucoup de temps à se décanter au tableau d’affichage. Léo Barré a manqué une première pénalité pourtant dans ses cordes (6ème). Pourtant, les deux équipes ne se retenaient pas et aller attaquer. Mais Delbouis jouait mais un 3 contre 1 d’un côté (8ème), tandis que Bridge était stoppé sur la ligne de l’autre (19ème). Il faut dire que le jeu n’était pas favorisé par les nombreux en-avant (9 au bout de 17 minutes !), dans des conditions de jeu pourtant optimales.

Finalement, sur du jeu au pied, Hamdaoui arrivait en retard sur Carbonel, qui ouvrait le score d’une pénalité (3-0, 24ème), avant de doubler la mise (6-0, 28ème). La réponse parisienne était immédiate après le coup d’envoi. Coly se faisait contrer, le Stade Français récupérait une pénalité. En touche, Habel-Kuffner formait un maul qui allait au bout (7-6, 31ème). Rebelote après une incursion montpelliéraine, où Carbonel passait un drop (7-9, 34ème). Sur un dégagement au pied, Hamdaoui relançait, venait au soutien des ses coéquipiers plaqués, et surtout de Ward, qui le retrouvait à l’intérieur pour un essai de l’arrière parisien (14-9, 35ème).

Un mur parisien, et le bonus en prime

Au retour des vestiaires, le Stade Français passait en bonus offensif. Sur un dégagement au pied, nouvelle relance de Hamdaoui qui décale Dakuwaqa. L’ailier déborde toute la défense, avant de taper à suivre. Il pensait marquer lui-même un essai en coin, mais Coly l’avait plaqué avant cela. Carton jaune pour le demi de mêlée montpelliérain et essai de pénalité pour les hommes de la capitale (21-9, 44ème). Les Parisiens ne revinrent pas dans le camp adverse avant bien longtemps.

S’ils pensaient continuer à attaquer, Van Rensburg interceptait une passe de Kockott, et son rush de 50 mètres se faisait stopper par Henry juste avant la terre promise. Le MHR récupérait tout de même une touche, et partait en pick and go. Le Stade Français résistait, mais en se mettant à la faute, et Pesenti partait au frigo dix minutes (52ème). Karkadze croyait aller à l’essai sur une pénalité jouée à la main, mais cela donnait un renvoi d’en-but. Court répit pour Paris, car Montpellier obtenait une pénalité et revenait en touche. Les assauts de la ligne d’en-but étaient repoussés, sauf lorsque Simmonds a rapidement joué un bras cassé. L’essai, validé dans un premier temps, a été refusé à la vidéo (59ème). Alo-Emile écopait tout de même du septième carton jaune parisien sur l’action. Et malgré tous ces efforts, les Parisiens récupéraient le ballon sur un en-avant.

Après un quart d’heure dans les 22m adverses, de multiples pénalités et mêlées, un essai refusé, deux cartons jaunes, le MHR repartait bredouille, peut-être coupable d’avoir trop peu varié son jeu. Le match se rééquilibrait et Henry passait même une pénalité pour clore le score (24-9, 75ème), et tuer les espoirs de bonus défensif montpelliérains. Victoire bonifiée pour le Stade Français. En souffrance, le club de la capitale reste à 100 % de victoires et pourra tirer des enseignements de ce succès. Le MHR peut être déçu et devra se ressaisir.