Le large succès bonifié du Racing 92 face à Perpignan ce samedi (59-10) a été marqué par l'impact de Thomas Laclayat et Jordan Joseph, la vista d'Antoine Gibert mais aussi les difficultés de Jérémie Maurouard et Lucas Bachelier.

Les Tops

Antoine Gibert

Titulaire pour la première fois de la saison, le demi d'ouverture du Racing 92, Antoine Gibert, s'est bien amusé face à Perpignan. Il a inscrit le premier essai de son équipe dès la 11e minute de jeu. Brillant dans la conduite du jeu, il a aussi été précieux dans le secteur défensif en grattant au sol un précieux ballon sur la première offensive catalane. Il a réussi à casser cinq plaquages et s'est illustré aussi avec un franchissement. Il a terminé le match avec une interception et une passe décisive pour le dernier essai de la rencontre marqué par Donovan Taofifenua.

Thomas Laclayat

C'était la grande première à domicile pour le pilier Thomas Laclayat, mais aussi sa première titularisation avec son nouveau club du Racing 92. Le meilleur marqueur d'essai d'Oyonnax la saison dernière en Pro D2 a confirmé qu'il n'était pas un pilier comme les autres, inscrivant un doublé face à Perpignan en cinquante minutes passées sur la pelouse, avec aussi trois plaquages cassés à mettre à son actif.

Jordan Joseph

Revenu au Racing 92 lors de la dernière intersaison, Jordan Joseph confirme à chaque sortie qu'il a pris une nouvelle envergure lors de son prêt à la Section paloise. Il a inscrit un doublé dans ce match à sens unique en étant un pivot important dans le jeu de son équipe. Il est l'atout recherché par ses partenaires quand le Racing se présente de l'en-but adverse. Avec trois essais en trois rencontres, Jordan Joseph n'a pas manqué son retour en région parisienne.

Les Flops

Jérémie Maurouard

Titulaire pour la troisième fois de suite, le talonneur a été en difficulté. Il a encore eu du mal à trouver ses sauteurs en touche et il a été déficient en défense : il a manqué trois plaquages dont un sur Antoine Gibert qui a inscrit le premier essai racingman dans la foulée. Il a été remplacé dès la pause. Recruté comme joker Coupe du monde, l'ancien joueur de Lyon et Montpellier devrait voir Seilala Lam revenir dans les prochaines semaines. Son aventure catalane pourrait s'arrêter là...

Lucas Bachelier

On ne pourra jamais remettre en cause l'abattage et la détermination de Lucas Bachelier. Mais ce samedi, le flanker a été impuissant et a perdu sa lucidité face aux vagues franciliennes. Ses deux plaquages manqués et les trois pénalités concédées résument les difficultés catalanes à contenir des Racingmen tranchants.

Xavier Chiocci

L'Usap a disposé d'entrée d'une balle d'essai au niveau des 5 mètres racingmen. Las, Xavier Chiocci, mis sur le reculoir par Thomas Laclayat, a été pénalisé et les Franciliens ont pu se dégager. Évidemment, cette occasion manquée pèse peu de choses au regard de l'écart final mais elle n'en a pas moins mis les visiteurs sur de mauvais rails. Le pilier gauche, par ailleurs discret dans le jeu, a été pénalisé à une autre reprise.